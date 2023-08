Microsoft spouští Python pro Excel. Toto by mohla být největší změna pro tabulkový procesor za celé roky

Microsoft zkouší integrovat Python do Excelu. Není to ale náhrada komplexního skriptování ve VBA (což by nebylo na škodu), ale spíše doplnění psaní funkcí.

Jedna z nich se v nejnovějším testovacím sestavení Office 365 jmenuje PY a namísto obvyklého zápisu funkce umožní vytvořit komplexnější kód v Pythonu s využitím oblíbených knihoven pro práci s tabulkovými daty (např. Pandas), náročnými výpočty pro strojové učení (Scikit-learn) i grafy (Matplotlib).

Python v Excelu:

Python neběží u vás na PC, ale v cloudu

Python je mezi datovými analytiky velmi oblíbený, jeho integrace do Excelu proto rozhodně dává smysl. S určitou kritikou se ale setkalo praktické provedení integrace.

Python a balík knihoven pro datovou analýzu totiž není přímo součástí Office, ale výpočty probíhají v cloudu na serverech Azure, načež se zpět do Excelu vrátí až hotová data.



Python v Excelu

Tím pádem bude vše fungovat jen při internetovém připojení a data se budou neustále přesouvat sem a tam, což se může podepsat na latenci. Na stranu druhou, právě v cloudu si může Microsoft lépe spravovat aktualizace Pythonu, nabídku knihoven a vše se hlavně může počítat na výkonném železe.

S8m Microsoft zmiňuje, že bude možné Python použít i pro náročné operace z ranku strojového učení a AI.



Python a operace z ranku strojového učení pomocí scikit-learn

Zatím jen pro členy programu Insider pro Office

Na blogu Microsoftu najdete hromadu animací s příklady, jak použít Pythonu v Excelu, zatím si s ním ale mohou pohrát pouze předplatitelé Microsoft 365, kteří se přihlásí do programu Insider (nikoliv pro Windows, ale právě pro Office) a aktivují aktualizační kanál Beta.

Microsoft postupně aktivuje Python pro Excel předplatitelům Microsoft 365 v režimu Insider Beta. Ten aktivujete v nastavení účtu

Python pro Excel by měl být k dispozici na sestaveních 16.0.16818.20000, sám Microsoft ale dodává, že jej bude i tak vypouštět postupně, samotný přestup do betaverze tedy nestačí.