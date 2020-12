Microsoft splnil slib: přichází Flight Simulator pro virtuální realitu. Stačí provést aktualizaci

Na začátku prosince prozradil výkonný producent Asobo Studio Martial Bossard v pořadu na Twitchi, že podpora virtuální reality pro MS Flight Simulator by měla přijít do konce tohoto roku. Sliby se mají plnit o Vánocích, takže aktualizace, uvolněná v úterý 22. prosince, přinesla podporu VR.

Zatím poslední update tak přináší možnost vychutnat si počítačovou simulaci nejen na klasických monitorech, ale také prostřednictvím náhlavních sad. Hráči se tak mohou těšit na trojrozměrný vizuální i zvukový zážitek.

Nejen pro Windows Mixed Reality

Původní zprávy hovořily o tom, že virtuální realita v MS Flight Simulatoru bude po nějakou dobu dostupná exkluzivně pouze pro sety postavené na platformě Windows Mixed Reality. Na ostatní zařízení měla přijít až s blíže nespecifikovaným zpožděním.

To nakonec není pravda – režim VR je k dispozici pro soupravy Windows Mixed Reality (včetně HP Reverb G2), Oculus Rift, Oculus Quest, Valve VR a HTC Vive. Rychlost a přesnost virtuální reality otevírá dveře do nového světa simulace, vyznačujícího se především prakticky neomezenými možnostmi pohledu do všech stran.

Schopnost fungovat v režimu virtuální reality přináší nejnovější update velký zhruba 10 GB, který je nutné nainstalovat po spuštění hry z oficiálního zdroje. Aktualizace je bezplatná a je k dispozici všem současným i budoucím uživatelům, kteří hrají na zařízeních s operačním systémem Windows 10. Microsoft Flight Simulator by se pak měl objevit v kolekci her pro VR.

Úchvatný trojrozměrný zážitek

„Microsoft Flight Simulator byl postaven od základu k dosažení tří klíčových cílů: realističnost, přesnost a autentičnost letu. Dnes s potěšením informujeme, že virtuální realita pro Microsoft Flight Simulator je nyní k dispozici pro vaší oblíbenou náhlavní soupravu VR pro PC a nabízí hráčům dosud nejhlubší a nejpodmanivější virtuální letový zážitek v novém simulátoru.“ láká šéf MSFS Jorg Neumann.

Pět dnů před vypuštěním aktualizace publikoval vývojářský tým Flight Simulatoru video, ve kterém vedoucí UX designer François Dacquin názorně ukazuje, jak funguje a jaké možnosti poskytuje virtuální realita v rámci hry.

Je více než jisté, že k provozování již tak náročné hry v režimu virtuální reality bude potřeba velmi výkonný počítač, který ji dokáže provozovat v rozlišení vhodném pro obrazovky vzdálené pár centimetrů od očí. Když Microsoft prováděl beta testování, byly jako minimální specifikace uvedeny procesory Intel i5-8400 nebo AMD Ryzen 5 1500X a grafická karta NVIDIA GeForce GTX 1080.