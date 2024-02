Microsoft si všímá Windows 10. Přidává do nich Spotlight, který vyřeší váš problém s výběrem tapety

Microsoft v poslední době ukazuje, že si je vědomý velikosti uživatelské základny Windows 10. Tenhle systém proto úplně neignoruje ve smyslu přidávání funkcí, jako bychom čekali dva roky před skončením bezplatné podpory. Významným přídavkem se loni stal Copilot. Teď zase výrobce do Desítek přidává Spotlight.

Spotlight staví na jednom z příjemných aspektů Bingu, a sice tapetuje plochu pěknými fotografiemi z celého světa. Microsoft si na výběru snímků dává záležet a před lety ve Windows 8 umožnil, aby se fotografie zobrazovaly na zamykací obrazovce. Na pracovní ploše si je pochopitelně užijete o kousek více.

Jako integrovanou funkci v Jedenáctkách představili Redmondští tapety z Bingu ještě před koncem roku 2021. O několik měsíců později si v testovacích sestaveních operačního systému pohrávali s myšlenkou, že by Spotlight mohl být výchozím řešením, které by nahradilo tradiční jednu vybranou tapetu.



Neumíte-li si vybrat tapetu, Spotilight vám bude nabízet povedené fotky.

Na snímku jsou Windows 11, ale ve Windows 10 by měl Spotlight fungovat stejně

Zatímco se tahle myšlenka nedávno ve Windows 11 opravdu prosadila, do Desítek mezitím míří Spotlight jako volitelná funkce. Microsoft novinku před pár dny představil v programu Insider, respektive v jediném aktivním kanále Release Preview. Spotlight najdete v sestavení 19045.4116 (KB5034843).

Obsah této aktualizace by měl do konce měsíce vyjít jako volitelná aktualizace mimo testovací okruh. V březnu Microsoft téměř jistě popsaná vylepšení vměstná do povinné servisní aktualizace, která přináší záplaty.

Sestavení 19045.4116 dále přidává do dialogu pro sdílení přímé sdílení do webových služeb WhatsApp, Gmail, Facebook a LinkedIn. Na síť X dojde později. I tohle vylepšení si odbylo premiéru ve Windows 11.



Spoitlight láká na opravdu povedené fotky

Jestliže jste již přešli na Windows 11, můžete si na vlastní dotek osahat Moment 5 pro Windows 11. Bude to menší balík dílčích vylepšení, které mj. implementuje návrhy na připínání oken. Zatím tedy vyšel také jen v programu Insider, kde se toho momentálně děje hodně.

Zdroje: Windows Insider Blog