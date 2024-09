Microsoft si stěžuje na 30% provizi v App Storu, ale hádejte, kolik si účtuje on sám

Britský antimonopolní úřad CMA momentálně zkoumá podmínky Applu a Googlu kvůli možnému omezování prohlížečů třetích stran a herních cloudových služeb v mobilních operačních systémech. Microsoftu v připomínkovém řízení vadí praktiky jen první zmíněné firmy.

Konkrétně mluví o tom, že App Store je v iOS výhradním distribučním systémem pro aplikace a hry a že Apple si z prodejů a in-app plateb bere 30% provizi. Ta je podle Microsoftu neospravedlnitelně vysoká a pro partnery (jako je on) ekonomicky neudržitelná.

Nakolik je to pravda, musí posoudit CMA. Je však nutné poukázat na zjevné pokrytectví redmondské společnosti, který sama požaduje 30% provizi na veškeré nákupy v Microsoft Storu na Xboxu. Na herní konzoli je to též exkluzivní digitální distribuční systém.

Rozdíl oproti App Storu je akorát v tom, že je menší a podle žádné legislativy zatím Xbox nespadá mezi regulované platformy. V síti Xboxu je totiž něco přes 120 milionů hráčů, zatímco uživatelů iPhonů je minimálně desetkrát tolik.

Třicet procent je norma

Platí však pravidlo, že kdo má na distribuci softwaru či služeb monopol, ten si může účtovat, kolik chce. Neplatí to jen pro Xbox, ale i PlayStation Store nebo Nintendo eShop, které si také ukrojí 30 % ze všech prodejů. Microsoft sice ještě v roce 2021 zvažoval, že by provizi snížil na 12 %, ale rozmyslel si to.

Výjimku ale poté udělal v Microsoft Storu pro Windows 10 a 11, kde provizi z 30 % snížil na 12 % (u her) a 15 % (u aplikací). A navíc u aplikací – nikoliv her – dovoluje vývojářům použít vlastní platební systémy, takže lze provize úplně obejít. Jenže Windows je otevřená platforma se silnou konkurencí. Aplikace se dají stahovat z webu, na hry existují Steam, Epic Games Store apod., takže tam musel z požadavků slevit, aby byl pro tvůrce atraktivní.

via The Verge