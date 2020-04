Microsoft si patentoval měření aktivity mozku při práci. Dostanete za to kryptoměnu

Bitcoin a další řada kryptoměn využívá princip „Proof-of-Work“, který zahrnuje generování a získávání dané kryptoměny pouze pomocí výpočetního výkonu. Microsoft si ale patentoval něco, s čímž nejspíše počítá do budoucna a rozhodně nejde o žádný aprílový vtípek.

V patentu s označením „Cryptocurrency System Using Body Activity“ totiž předkládá systém, který bude fungovat na stejném principu jako zmíněné kryptoměny, ale s tím, že se nebude měřit výpočetní výkon počítače, ale mozku a jiných vlastností lidského těla.

Patent počítá s tím, že pomocí senzorů bude možné sledovat aktivitu různých částí těla – srdeční tep, cirkulaci krve, aktivitu konkrétních částí mozku, pohyby očí a další. Spojením všech těchto informací má být dosaženo toho, že bude systém přesně vědět, na jakém úkolu právě pracujete.



Základní architektura patentovaného odměňovacího systému

Za tuto skutečně ověřenou práci poté budete dostávat danou kryptoměnu, která se bude odvíjet pouze od skutečné práce na daném úkolu a projektu. Tento systém se týká například i sledování reklamy a podobně, čímž se zajistí kontrola, že jste reklamu skutečně viděli. Na druhou stranu to znamená, že lze potenciálně odměňovat za každou reklamu, kterou jste skutečně viděli.

Je otázkou, jestli se tohoto systému dočkáme v reálném nasazení a kdo by vůbec přistoupil k takovému kroku sledování sama sebe. Asi nejrealističtější nasazení vypadá ve spojení se sledováním reklam, ale to by muselo zahrnovat i velkou změnu současné zaběhnuté praxe. Inzerenti v současnosti věří číslům vydavatelů a reklamních platforem a v budoucnu by žádali stále více právě takto ověřeného sledování přes třetí stranu (blockchain) a kryptoměny, které doputují i jednotlivcům.

Pokud by měření bylo skutečně nezávislé a přesné, lze si představit budoucnost, kdy si člověk bude vydělávat pouze sledováním reklamy, používáním služeb a podobně a bude dostávat spoustu věcí zdarma (v softwarovém světě už to poměrně funguje), protože příjem se rozloží i pro jednotlivce, nikoli pouze pro organizace, která reklamy prezentuje.