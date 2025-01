Microsoft si myslí, že letos zahodíte svůj počítač s Windows 10. Jejich podíl za rok skoro neklesl

Podpora Windows 10 skončí za zhruba tři čtvrtě roku a Microsoft nám to znovu připomíná při příležitosti veletrhu CES 2025, který probíhá 7.–10. ledna v Las Vegas. Yusuf Mehdi, hlavní marketér spotřebitelských produktů v Microsoftu, letošek označuje za rok obnovy počítačů.

Hned zkraje roku probíhá velká akce, kde se představí spousta nového hardwaru. Namátkou nové grafické karty od Nvidie. Je jasné, že se na ní ukáží i nové počítače. Mehdi sází na AI novinky, ale sumarizace schůzek v Teams nebo Copilot v aplikacích Microsoft 365 jsou nákladné. Zaplatí si je jen některé firmy, navíc nejde přímo o funkce operačního systému.

Windows 11 nabídly pár AI novinek, které se opírají o lokální AI akcelerátor, zatím to však není velká sláva. Spousta z nich se teprve testuje v programu Insider, jde mj. o Recall a Click to Do. Ne všechny jsou dostupné plošně. Omezují se regionálně a jazykově. Týká se to třeba potenciálně zajímavého titulkování s překladem nebo generování v Malování.

Mehdi nicméně AI počítače považuje za oblíbené (prodeje skutečně rostou, ukazují analytické agentury) a přepokládá, že zájem o ně poroste. Tvrdí, že počítače Copilot+ jsou až 5× rychlejší než průměrné počítače s Windows po pěti letech provozu. Nejvyšší modely pak přebíjí MacBooky Air s procesory M3 až o 58 % v benchmarku Cinebench 2024.



Podíl Windows 10 se za posledních 12 měsíců snížil minimálně

Poslední bezplatné bezpečnostní aktualizace pro Windows 10 vyjdou 14. října 2025. To by mělo podpořit prodej nových počítačů. Generační obměna ale může být rozprostřena do delšího období, protože Microsoft historicky poprvé nabídne domácnostem, aby si zaplatily další rok bezpečnostních aktualizací. Velké firmy mohou platit za rozšířenou podporu až tři roky (a vyjde je to podstatně dráž).

Jak ukazují data Statcounteru, podíly používanosti jednotlivých verzí ‚Windows se v poslední době příliš nehýbou. Windows 10 před koncem roku dokonce mírně rostly. Loni v lednu si držely 66,5% podíl, po roce jsou na necelých 63 %. Z grafu je zřejmé, že Windows 10 kopírují pohyby Windows 11.

Jedenáctkám se dařilo pozvolna růst loni během jara a léta, jenže pak se směr obrátil. Desítky jsou na trhu dobře zakopané a navzdory blížícímu se konci podpory se nechystají odejít, jak tato data ukazují. Mimochodem, Windows 10 se na první příčku používanosti ve své kategorii vyšplhaly začátkem roku 2018. Počítačům s Windows tudíž kralují nějakých sedm let.

