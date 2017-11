Microsoft se více zaměří na služby pro Xbox. Do tří let chce hry streamovat i na jiné platformy

Poslední roky můžeme být svědky postupného přerodu Microsoftu. Čím dál větší důraz je vedený na cloud a navázané služby, přičemž méně důležitý se stává konkrétní hardware či systém.

Vidět je to například u balíku Office, kdy firmě nezáleží, kde jej používáte. Důležité je, že máte předplatné. Podobný přerod zřejmě čeká Xbox, kde dojde k většímu zaměření na hry, služby a do budoucna i streaming.

V rozhovoru pro Bloomberg to nastínil Phil Spencer, ředitel divize Xboxu. Nelze čekat, že dojde k okamžitému zpoplatnění používání Xboxu nebo překotným změnám. Dočkat bychom se měli více exkluzivních titulů a obecně důrazu na obsah, čemuž by měly napomoci akvizice konkurenčních studií.

Změnilo se totiž měření úspěchu v rámci firmy. Není důležitý počet prodaných kusů konzolí (zde stejně Xbox zaostává za konkurenčním PlayStationem od Sony), ale prodeje her, předplatných a měsíční aktivní uživatelé.

Představení Xboxu One X:

Stejně jako s operačním systémem Windows 10 Microsoft opustil mobilní trh a snaží se uchytit na již existujících platformách a propojit je, tak u Xboxu přestane být důležité, jaké zařízení hráč má. Představa firmy je tedy taková, že bude vydělávat i na hráčích konkurenčních systémů skrze služby Xbox Live. A první střípky jsou již nyní, kdy díky Xbox Play Anywhere můžete jednou zakoupené hry hrát jak na konzoli, tak na počítači a postup se kompletně synchronizuje.

V horizontu tří let bychom se pak mohli dočkat čistě streamovací služby, která by umožnila hrát vybrané tituly z Xboxu i bez vlastnictví konzole – hry by běžely na serverech Microsoftu a přenášel by se pouze obraz. Tím by se služba zcela oprostila od nutnosti mít konkrétní hardware. Něco podobného má například Nvidia u svého Shieldu, kde umožňuje za měsíční poplatek hrát hry bez nutnosti instalace.

Zdroj: Bloomberg