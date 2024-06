Microsoft se trápí s Xboxem. Místo konzole možná přijdou herní počítače (Podcast Živě)

Microsoft prohrává další generační střet se Sony. Xboxů se prodává o polovinu méně než PlayStationů a podobné to bylo s předchozí generací. Phil Spencer, šéf Xboxu, do médií vystřeluje spoustu myšlenek.

Mezigenerační upgrade zřejmě nebude, zato by na platformu mohly zavítat jiné digitální obchody. Šušká se i o tom, že další Xbox by ve vlastních verzích mohli uvádět různí výrobci. Co z toho dává a nedává smysl?

Pořad si poslechněte ve své podcastové aplikaci, případně v přehrávači níže. 👇🏻

