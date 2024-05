Microsoft se bál, že by ho Google předehnal. E-maily odhalují, proč investoval miliardy do OpenAI

Finanční výsledky nad veškerá očekávání a AI nástroje, po kterých konkurence jen závistivě kouká. Microsoftu se díky jeho investici do OpenAI v posledních dvou letech mimořádně daří. Není to ale tak dávno, co situace byla odlišná. Nově odhalené e-maily mezi vedením Microsoftu odhalují, že spolupráci s OpenAI předcházely silné obavy, že Google je v oblasti umělé inteligence lepší.

E-maily byly zveřejněny v rámci soudního procesu, který se v USA táhne od loňského podzimu. Google v něm čelí obviněním, že jeho vyhledávač má příliš monopolní postavení. To sice e-maily výslovně nepopisují, rozebírají ale fakt, že v roce 2019 měl Microsoft z Googlu strach.

Jejich autorem je technologický ředitel Microsoftu Kevin Scott, který je poslal Billu Gatesovi a šéfovi firmy Satya Nadellovi. Předmět se jmenoval „Názor na OpenAI” a byť to v textu není přímo uvedené, z kontextu vyplývá, že ředitelé hovořili o tom, proč spolupracovat s OpenAI.

Scott totiž v e-mailu poměrně otevřeně popisuje, že Google jakožto hlavní rival dokázal Microsoft v oblasti umělé inteligence předehnat. Vyloženě píše, že automatické doplňování textu v Gmailu „začíná být až děsivě dobré”. Strojové učení Googlu bylo podle něj dokonce o roky dál, než u Microsoftu, což se projevovalo mimo jiné v lepší performanci Google vyhledávače.

Scott zároveň píše, že Microsoft sice má vlastní šikovné lidi na AI, a to nasazené na Bing a rozpoznávání řeči, ale týmy se příliš nedaří rozšiřovat a Microsoft ani nedisponuje dostatečnou infrastrukturu, aby se snahy dále posunuly. To naznačuje, proč nakonec firma uznala, že v této oblasti bude potřebovat pomoc.

Jak celá situace pokračovala, dnes už víme. Krátce po této e-mailové konverzaci se Microsoft rozhodl vložit do OpenAI první miliardu dolarů. K dnešnímu dni investoval 13 miliard dolarů (zhruba 300 miliard korun) a AI technologie, za kterými OpenAI stojí již integroval nebo se chystá do většiny svých hlavních softwarových produktů. Google nejenže dohnal, ale podle některých hlasů i předehnal.