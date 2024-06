Microsoft s Teams zneužívá monopolní postavení. V EU mu hrozí další tučná pokuta

Loni zahájené vyšetřování Microsoftu kvůli možnému zneužívání monopolního postavení došlo k závěru, že Redmondský gigant monopolní postavení opravdu zneužívání. Tvrdí to Evropská komise, která šetřila přibalování komunikátoru Teams k předplatným Microsoft 365 a Office 365. Jde o předběžný závěr.

Microsoft podle Komise porušuje článek 112 Smlouvy o fungování Evropské unie. Právě on je totiž podle ní dominantní výrobce softwaru pro profesionální použití poskytovaného formou služby, a to na globální úrovni. Komise pak naráží na to, že v jednom tarifu Redmondští propojují více typů softwaru. Teams v balících 365 nabízí minimálně od dubna 2019.

Teams je relativně mladý nástroj, na světlo světa přišel v roce 2016. Velkou oblibu si získal díky pandemii covidu-19, kdy rostl tak rychle, že datacentra někdy nestíhala odbavit rostoucí provoz. Slack vyrostl také, měsíčně ho použije 65 milionů lidí, v roce 2019 bylo aktivních uživatelů a uživatelek necelých 15 milionů.



Teams výrobce integroval na hlavní panel

Windows 11, kam ale zařadil spotřebitelskou variantu

Přesto žije ve stínu Teams, které loni během podzimu měsíčně používalo 320 milionů lidí. To bylo 80 % aktivních uživatelek a uživatelů Microsoft/Office 365. Prodej kancelářských nástrojů pro Microsoft představuje druhý nejvýdělečnější byznys, s velkým odstupem vede cloud (Azure).

Když Evropská komise zahájila vyšetřování, Microsoft začal nabízet také tarify služeb 365 bez Teams. Podle Komise to není dostatečné řešení. Naznačuje, že zákazník by vždycky měl mít možnost rozhodnout se, jestli si koupí Microsoft 365 včetně Teams. Komise za problém považuje také omezenou interoperabilitu s jinými komunikátory.

Podnět k vyšetřování před čtyřmi roky podalo Slack Technologies, která od roku 2013 poskytuje týmovou komunikační platformu Slack. V roce 2021 ji pohltil cloudový podnik Salesforce. Na Microsoft si stěžovala ještě firma Alfaview. Komise svým vyjádřením reflektovala obě stížnosti.

Slack v roce 2016 poukázal na ohrožující chování Microsoftu, když si koupil celou stránku reklamního prostoru v The New York Times. Publikoval na ní otevřený dopis. Microsoft přitom v březnu 2016 zvažoval, že by Slack koupil. Bill Gates si myslel, že by se firma měla soustředit na Skype for Business. Jen o pár měsíců později Microsoft místo toho ukázal první verzi Teams, která koncept Slacku okopírovala.

Jak dostupná čísla ukazují, Slack o místo na trhu nepřišel a v posledních letech rovněž značně vyrostl, jen ne do takových rozměrů jako Teams.

