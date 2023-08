Microsoft Ruksak: V Redmondu si patentovali AI asistenta v podobě batohu na záda

Apple se domnívá, že budeme svět okolo sebe vnímat skrze jeho Vision Pro a je pravda, že na různé podoby brýlí vsadili v oblasti AR/VR zatím úplně všichni. Tedy až na jednoho. Microsoft věří v chytré batohy, které si nechal patentovat!

Abychom byli spravedliví, chytrý batoh, který bude náš nejlepší digitální kamarád, bere Microsoft pouze jako z nouze ctnost – tedy jako modelové zařízení, které odpovídá reálnému stavu technologie v druhé polovině roku 2023.



Senzory prošpikovaný AI asistent v podobě batohu

Ale pěkně popořádku. V roce 2019 si Microsoft podal patentovou přihlášku, která se dočkala definitivní publikace teprve až letos v červnu. Doslova před pár dny pak americký patentový úřad zveřejnil další přihlášku Microsoftu s nápadem na stejné téma, a proto se mu nyní věnují některá technická média. V praxi se ale jedná o jedno a totéž.

Batohu, můžu jet po této sjezdovce?

Oba patenty se jmenují Artificial intelligence assisted wearable, přičemž umělou inteligenci schovávají právě do batohu na zádech. Proč zrovna do něj? Protože když na sobě máte batoh, jeho popruhy mají stabilní polohu a mohou být prošpikované senzory. Především kamerami a mikrofony. A hlavně nebudete na ulici vypadat jako idiot.

Kamery a další čidla se budou dívat stejným směrem jako vy, budou vnímat okolí a vaše hlasové povely, takže třeba takový lyžař se jen zeptá: „Batohu, vede tudy červená sjezdovka?“



Hlasový dotaz

No, a batoh vidící skrze kamery veškeré dění okolo provede analýzu a odpoví: „Ne! Tudy vede černá sjezdovka, rychle jeď pryč!“



Hlasová odpověď

Tlaková čidla, haptická odezva, displej...

Batoh by díky tlakovým čidlům v popruzích rozpoznal, že jsme si ho nasadili, a skrze haptickou odezvu/vibrátor by nám zase dával tiše instrukce třeba při navigaci (zavrnění levého popruhu = zaboč doleva apod.).

Nechyběl by ale samozřejmě ani LED displej. I ten by byl integrovaný do popruhů.

Budete si to muset zbastlit sami

Nejspíše si ho ale budete muset postavit sami, ve skutečnosti totiž Microsoft podobný batoh opravdu nechystá.



AI ruksak si budete muset postavit sami

V patentu jen popisuje základní principy podobné asistence a zůstává otázkou, proč vůbec něco takového vzniklo a jak je možné, že tomu někdo přidělil patentové razítko.

Snad proto, aby jej nemohl poměrně obecný nápad uzmout nějaký ten patentový trol, který by se pak soudil s každým, kdo si strčí do ruksaku mobil a udělá z něj chytré zařízení.