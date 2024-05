Microsoft rezignoval. Po měsících slibů vzkazuje, že si s instalací KB5034441 máte pomoct sami

Microsoft loni začal pravidelně aktualizovat oddíl pro obnovu, jenže v lednu vyšla aktualizace, která narazila. Oddíl pro obnovu je v některých případech příliš malý, takže v něm není dostatek volného místa k aplikaci aktualizace. Redmondští slibovali nápravu s dalšími aktualizacemi, až po několika měsících řekli, že si musíte pomoct sami a ručně.

Problémy začaly s lednovými aktualizacemi KB5034440 pro Windows 11 a KB5034441 pro Windows 10. Ty opravují díru CVE-2024-20666, kvůli které by někdo mohl proniknout do vašeho systému právě skrze prostředí pro obnovu (WinRE), a to překonáním Bitlockeru. Ani šifrování by vás tedy nezachránilo.

Není známé, že by ji někdo reálně zneužíval a i s ohledem na nutný fyzický přístup k počítači je zneužití relativně málo pravděpodobné.



Objevená díra by útočníkovi umožnila obejít Bitlocker

Microsoft díru pochopitelně opravil, na některých strojích se ovšem instalace nezdařila. Podle hlášení lidí na internetových fórech se problém týká Windows 10, která dodnes hlásí chybu 0x80070643, ačkoli nelze vyloučit, že se problém nevyskytne také ve Windows 11. Redmondští potíže záhy potvrdili. Aby instalace mohla proběhnout, musí mít oddíl pro obnovu aspoň 250 MB volného místa.

Co když tolik místa ve vašem obnovovacím oddílu není? Na konci dubna Microsoft rezignoval s tím, že automatizované řešení nevyprodukuje, přestože ho sliboval. Velikost oddílu pro obnovu můžete změnit ručně, postup najdete ve článku KB5028997. Přestože jsou instrukce popsané, není to uživatelsky přívětivý proces a méně znalým bychom nedoporučovali se do takové akce pouštět.

Nevyhnete se práci s příkazovým řádkem a technicky musíte jeden oddíl zmenšit, abyste uvolněný prostor mohli věnovat oddílu pro obnovu. Později Redmondští nabídli skript, který vám s procesem pomůže, ani ten však není určený laickému publiku.

Microsoft v tomto ohledu nepostupuje zrovna příkladně a své zákazníky a zákaznice nechává v nekomfortní situaci. Na druhou stranu si můžete rozmyslet, jestli je instalace této aktualizace nutná.

Pokud velikost oddílu nezměníte, můžete se ovšem se stejným problémem setkat někdy v budoucnu, pakliže Redmondští opraví jinou chybu spojenou s oddílem pro obnovu. Pokud oddíl pro obnovu nemáte, chybu řešit nemusíte. Pokud ji chcete ignorovat, použijte např. nástroj od Microsoftu, s nímž aktualizaci skryjete.



Aktualizaci můžete skrýt

Velikost oddílu pro obnovu není definovaná fixně. Na redakčních počítačích s Windows 11 mají oddíly pro obnovu v jednom okolo 700 MB (jeden méně, druhý více). Jenže Windows 10 při instalaci tvoří oddíly menší, okolo 500 MB. Podle dokumentace mají obnovovací oddíly typicky 500–700 MB.

Jsou automaticky vytvořeny při čisté instalaci systému. Jinou velikost může zvolit výrobce počítače. Microsoft doporučuje, abyste oddíl v případě nedostatku místa zvětšili o 250 MB.

Od loňského 27. června je oddíl pro obnovu každý měsíc aktualizován servisními aktualizacemi. Týká se to jen Windows 11 od verze 22H2, pokud jim aktualizace dodávají služby Windows Update nebo Windows Server Update Services.

Zdroje: MSRC | Microsoft / Learn (1, 2) | Microsoft / Learn / The Wayback Machine | Microsoft / Support (1, 2, 3)