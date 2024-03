Microsoft radši nespěchá. Klasický Outlook přežije minimálně do roku 2029

Loni v září Redmondští zmínili, že dříve než v roce 2026 konec klasického Outlooku nenastane. Jenže firmy chtěly konkrétnější informace, a tak Microsoft obnažuje kontury plánu. Posun nastal v tom, že klasický Outlook bude podporován minimálně do roku 2029.

Jak jsme si už mnohokrát připomněli, nový Outlook vychází z webového Outlooku. Oproti těžkotonážní klasice je koncepčně čerstvější, ale momentálně i méně vybavený. Nejspíš proto Redmondští se zaříznutím původního klientu nespěchají (na rozdíl od spotřebitelsky orientované Pošty). Zatímco klasický Outlook je placený, nový můžete používat zdarma s reklamou. Jen pozor na sledování.



Na nový Outlook lze přejít mj. použitím přepínače

Microsoft migraci ze starého Outlooku na nový Outlook rozdělí na tři fáze. Tento proces si nedávno vyzkoušel v případě Outlooku pro macOS a zabral přes tři roky. Plán je následující:

Volitelný přechod. Nový Outlook je již k dispozici, ale přejdete na něj pouze manuálně. V této fázi se nacházíme nyní, v klasickém Outlooku v pravém horním rohu najdete přepínač, jímž migraci provedete. Je to v podstatě snadno přístupný betatest. (Aby nedošlo k omylu, tak zatímco z hlediska domácností je Outlook hotový, ten stejný produkt je označený nálepkou Preview, pokud jde o použití v podnicích.) Mezi Outlooky se můžete přepínat, resp. je používat vedle sebe. Všeobecná dostupnost. V nějakému bodě se Microsoft rozhodne, že podnikový betatest skončil a nový Outlook je už dostatečně dodělaný na to, aby vstoupil do fáze všeobecné dostupnosti. Volitelný odchod. Microsoft nový Outlook postupně zapne všem, ale bude možné se volitelně vrátit k původnímu Outlooku. Připravenost mladšího klientu bude konzultovat s podniky a na automatizovanou distribuci v produkčních aktualizačních kanálech Redmondští upozorní s dvanáctiměsíčním předstihem, byť nebude nutné s přechodem čekat celých 12 měsíců. Proto tomuto bodu předchází oznámení o všeobecné dostupnosti. Zrušení klasického Outlooku. Možnost používat klasický Outlook v Microsoft 365 bude zrušena. I vstup do této fáze budou Redmondští konzultovat s podniky a před zahájením dají vědět 12 měsíců předem.

Závěrečná fáze se týká primárně předplatných Microsoft 365. V jednorázově licencovaných Office, které na trh dorazí s klasickým Outlookem, migrace neproběhne. Microsoft bude starší produkt nadále podporovat, jak bylo naplánováno.

Momentálně nevíme, která z budoucích verzí Outlooky vymění. Dá se pouze předpokládat, že Office 2024 to nebudou, protože nový Outlook v té době nejspíš ještě nebude ve fázi všeobecné dostupnosti. (Tedy nebude dostatečně hotový pro nasazení ve firmách.) Podpora těchto produktů je nastavena 5 let, a tak by měla podpora Office 2024 skončit právě v roce 2029.



Vizualizace plánu migrace na nový Outlook od Microsoftu

To je rok, o kterém píše Microsoft v souvislosti s podporou klasického Outlooku. V dříve avizovaném roce 2026 skončí podpora Outlooku 2021 a LTSC 2021 a v tuto chvíli jde o Outlooky, které budou žít nejdéle. Myslím si, že Microsoft v souvislosti s rokem 2029 referuje spíše o jednorázově licencovaných Office s tím, že verze 2024 ještě klasický Outlook nabídne.

Na upřesnění či potvrzení interpretace si budeme muset počkat. Pro úplnost dodávám, že aktualizačních kanálů ve firemních Microsoft 365 je celá řada. Nejkonzervativnější kanál je Semi-Annual Enterprise Channel, který až do 12. března podporoval nástroje Office ve verzi 2208. Co se předplatných týče, v tomto kanále klasický Outlook vydrží nejdéle.

