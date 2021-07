Microsoft prvně zmínil Windows 10 21H2. Desítky na podzim dostanou nové funkce

Ač se teď hlavní mediální pozornost stáčí směrem k Windows 11, Microsoft chce do roku 2025 udržovat také Desítky. A zrovna včera vydal jako testovací sestavení s označením 19044.1147. Tedy to první, které na podzim vyjde coby velká aktualizace Windows 10 21H2.

Dvanáctý upgrade Desítek přinese několik nových funkcí, nečekejte ale nic velkého. Odvážné nápady a zlepšováky si firma syslí pro Windows 11, aby pak lidé měli důvod přecházet. První tři známé novinky verze 21H2 jsou určeny zejména pro podniky a profesionály.

Systém pak bude podporovat WPA3 H2E, což je rozšíření rodiny Wi-Fi protokolů chránících síť před napadením. Firmy se mohou těšit na jednodušší nasazení bezheslových účtů postavený na platformě Windows Hello. Windows Subsystem for Linux (WSL) a Azure IoT Edge for Linux on Windows (EFLOW) pak budou podporovat akceleraci obecných výpočtů pomocí GPU. Linuxový subsystém integrovaný ve Windows 10 tak bude moci využít rozhraní CUDA, OpenCL a další. Zmíněné novinky ale zatím v prvním testovacím sestavení nenajdeme.

Windows 10 21H2 nabídnou ve verzích Home a Pro 18měsíční podporu, edice Enterprise a Education bude Microsoft podporovat 30 měsíců. Kromě na základě 21H2 vyjde i nová verze Long-Term Servicing Channel (LTSC) s pětiletou podporou.

První testovací sestavení Windows 10 21H2 mohou vyzkoušet insideři zapojení do kanálu Release Preview. Právě v něm budou zřejmě nacházet i všechny budoucí verze. Microsoft totiž naznačil, že v kanálech Dev a Beta bude testovat už jen Windows 11. Ostatně proto u počítačů, jejichž specifikace nesplňují požadavky na Jedenáctky, automaticky změnil kanál právě na Release Preview.

