Windows 11 se rozšíří o AI. Microsoft počítá s přílivem neuronových procesorů

Microsoft ve spolupráci s Qualcommem připravil Project Volterra. Jde o minipočítač podobný Macu mini, na kterém budou moci vývojáři pilovat novou generaci aplikaci. Takových, které využijí hardwarovou akceleraci AI výpočtů.

Firma totiž do Windows 11 přinese rozhraní, kterým budou moci aplikaci přistupovat k neuronovým koprocesorům (NPU), jenž budou úlohy založené na strojovém učení – typicky při zpracování obrazu a zvuku – zpracovávat rychleji než CPU nebo GPU.

Qualcomm do svých čipů integruje NPU Hexagon, ale Microsoft počítá s tím, že jeho obdobu najdeme ve většině či možná všech budoucích počítačích. Tudíž je jednou zahrnou i Intel a AMD. V mobilním světě jsou přitom NPU již roky zavedené, najdeme je také v SoC od Samsungu (Exynos), Huawei (Kirin) nebo MediaTeku (Dimensity), kde se starají hlavně o to, aby fotky byly ostřejší, nezašuměné a obecně hezčí. V tomto ohledu je nejdál Apple, který už NPU nazvaný Neural Engine integroval do mobilních i desktopových čipů a počítá s ním v iOS i macOS.

Microsoft zavedením nového rozhraní pro AI usnadní práci vývojářům, neboť ti by nemuseli podporovat jednotlivé akcelerátory různých výrobců, ale využijí obdobu univerzálního API, jako je DirectX.

V tuto chvíli ale ještě nemáme k dispozici přesnější informace ani o onom rozhraní, ani o Projectu Volterra. Detaily se možná dozvíme na některé z doprovodných přednášek na konferenci Build, případně za několik týdnů později, až Microsoft vydá novou verzi vývojářských nástrojů.