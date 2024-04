Microsoft prodlouží život Windows 10 o tři roky. Rozšířená podpora vyjde na deset tisíc

Standardní bezplatná podpora Windows 10 skončí 14. října 2025. Microsoft přitom loni oznámil, že stejně jako v případě Windows 7 nabídne uživatelům ještě zvláštní program Extended Security Update (ESU), kdy si budou moci připlatit za to, aby dostávali bezpečnostní záplaty i nadále. Dříve šlo o nabídku výhradně pro firemní uživatele, teď ji budou moci využít také běžní domácí uživatelé.

A už známe cenu. Microsoft si bude účtovat 61 dolarů za první, 122 dolarů za druhý a 244 dolarů za třetí rok rozšířené podpory. Kdo si tak bude chtít prodloužit život Desítkám až do roku podzimu 2028, zaplatí stylově „desítku“. Evropské ani české ceny ESU zatím neznáme, na 10 000 Kč (bez DPH) ale vychází převod z dolarů.

Firma bude licenci nabízet třemi způsoby. Zaprvé formou aktivačních klíčů. Zadruhé pak prostřednictvím předplatného Windows 365, kde uživatelé s lokální kopií Windows 10 streamující Windows 11 z cloudu získají první rok ESU zdarma. Třetí způsob pak cílí na uživatele se vzdálenou správou jako Intune nebo Windows Autopatch, kteří na první rok získají 25% slevu.

Microsoft upozorňuje, že ESU je pouze přechodné řešení, aby uživatele získali více času na to přejít na Windows 11. Domácí uživatelé tak mohou učinit zdarma, mají-li kompatibilní hardware. Firem se to netýká, ale za cenu ESU si hravě pořídily licenci na Windows 11. Dnes za 10 000 Kč koupíte i dobře použitelný notebook s operační systémem, případně se za takové peníze dají koupit komponenty do desktopu, abyste splnili hardwarové požadavky Jedenáctek.