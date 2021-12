Microsoft prodává „ošklivý sváteční svetr“ s vánočním stromkem odkazujícím na Hledání min

Microsoft začal ve svém online obchodě Xbox Gear Shop prodávat nový „ošklivý sváteční svetr“. Produkt s názvem Microsoft Minesweeper Ugly Sweater je věnován jedné z legendárních her, která bývala součástí základní softwarové výbavy operačních systémů Windows. Ano, řeč je o hře Miny, jež svého času trápila snad každého mileniála.

Svetr s Minami

Na bledě modrém pozadí se skví bílý vánoční stromek, rozdělený na čtverečky s čísly prozrazujícími, kolik min se nachází v okolních polích, a minami místo ozdob. Svetr je plný skrytých odkazů – například v horní části je skóre 1990 (tj. rok, kdy byla poprvé uvedena hra Miny) a 2021.

V oblasti levého ramena lze najít tlačítka pro minimalizaci, obnovení a zavření okna, zatímco na pravém rameni je tlačítko Start s logem Windows. Zadní stranu zdobí velikonoční vajíčko s cheatovacím kódem XYZZY.



Trojice loňských svetrů

Není to poprvé, co Microsoft uvádí na trh „ošklivý sváteční svetr“ s motivy souvisejícími s Windows. V loňském roce byly v nabídce tři svetry – dva s logem Microsoftu a třetí s nadčasovou aplikací Malování, který vypadal, jako by byl navržen právě v tomto grafickém editoru.

S nákupem je dobré neotálet

Microsoft loni věnoval část výtěžku z každého prodaného svetru neziskové organizaci Girls Who Code, jejímž cílem je podporovat a zvyšovat počet žen v oblasti počítačových věd. Letos firma hodlá darovat částku 100 000 dolarů (cca 2,2 milionů korun) charitativní organizaci AbleGamers, jež se věnuje zlepšování přístupnosti v oblasti videoher s cílem umožnit hrát hry lidem s nějakým postižením.

Microsoft prodává „ošklivý svetr“ za cenu 75 dolarů – to je o 5 dolarů víc, než kolik stály loňské verze. Loni se svetry vyprodaly během 24 hodin, přičemž koncem prosince byly skladové zásoby doplněny. Pokud chcete o letošních svátcích vypadat jako profesionál v hledání min, asi bude dobré s nákupem neotálet – některé velikosti byly už ve středu ráno kompletně vyprodané.

Dobrou zprávou pro případné zájemce je, že Microsoft Minesweeper Ugly Sweater lze objednat i do Česka. K ceně je však nutné připočítat poštovné ve výši 15 dolarů (cca 340 Kč), takže při koupi jednoho svetru bude konečná částka 90 dolarů, tj. v přepočtu asi 2030 korun.