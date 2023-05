Microsoft pročistí vzduch. Zruší 32bitové aplikace ve Windows 11 pro ARM

Windows s procesory architektury ARM koketují déle, než se může zdát. Když pomineme interní testování, zkoušel Microsoft prorazit s Windows RT před více než desetiletím. Běžné armové počítače se na trh dostaly s Windows 10 a 11. Zatím se ze žádného trhák nestal. I proto nebude mnoho lidí dotčeno zrušením podpory 32bitových programů pro ARM.

Jak si všimli na webu XDA Developers, jedna z mnoha přednášek na konferenci Microsoft Build 2023 zmínila konec podpory. Je již zanesená do dokumentace, která jednoznačně popisuje, že Windows na zařízeních a procesory ARM ukončí podporu ARM32. Jak dodává, tak se tahle změna dotkne pouze univerzálních aplikací (UWP), které jsou pro platformu určené.

Nevíme ovšem, kdy se to stane. Podpora má být odebrána v některé z budoucích verzí Windows 11. V příštím roce by měly vyjít „Windows 12“ a je pravděpodobné, že ty už podporu nenabídnou. Do té doby vyjde pouze jedna hlavní verze Jedenáctek (23H2) ale ani ona nenabídne velký balík novinek.



První notebook s Windows a armovým procesorem od Dellu

S ohledem na to, že neznáme budoucnost Jedenáctek po vydání jejích nástupce, je těžké odhadovat. Microsoft nakonec ukončení podpory nemusí ani spojit s hlavní verzí, ukončit ji teoreticky může kdykoli, ačkoli tomu už zcela neodpovídá varování na stránce s požadavky Windows 11:

„Podpora pro 32-bitové verze aplikací Arm bude v budoucím vydání systému Windows 11 zrušena. Po této změně může u některých aplikací docházet ke změnám v určitých funkcích a rozdílům ve výkonu.“

Microsoft vývojářské scéně doporučuje, aby se aplikace raději připravovala pro platformu ARM64. Ani Qualcomm už ve svých budoucích čipech Oryon nemá podporovat 32bitové aplikace.

Mezitím se Mediatek pokouší zlomit monopol Qualcommu, přičemž podle nedávných informací se za tímto účelem spojí s Nvidií. V segmentu Windows na ARMu zřejmě vidí potenciál – Apple ukazuje, že touhle cestou jít lze. Letos v březnu svůj první počítač s Windows a procesorem ARM představil Dell.

Již zmíněné čipy Oryon by dle výrobce měly porazil procesory řady M, které Apple používá ve svých laptopech. To by pro existenci Windows na ARMu mohlo být důležité. Tyto čipy by měly být dostupné v roce 2024.

Zdroje: Microsoft Learn via XDA Developers | Microsoft / Požadavky na systém