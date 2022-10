Microsoft připravuje střet světů. V Teams si vytvoříte beznohého avatara, který zastoupí vaše fyzické já

Podle Microsoftu si generace Z (lidé narození od druhé půlky 90. let do roku 2010) z 51 % představuje, že bude do dvou let pracovat v metaverzu. Firma si na to udělala výzkum. Aby trendu vyšla vstříc, implementuje do Teams trojrozměrné avatary, kterým chybí spodní část těla. Oznámila to na konferenci Ignite 2022.

Vytvoříte si tak své virtuální já, které zastoupí vaše fyzické já ve chvíli, kdy se vám nebude chtít vystupovat před kamerou. Zní vám to povědomě? Microsoft funkci předvedl už loni v listopadu. Rozšířená realita v Teams se nazývá Mesh.

Schůzky s virtuálními panáky budou alternativou ke klasickým videohovorům s webkamerou, byť nic nebrání tomu, aby měl během videokonference někdo zapnutou kameru, zatímco někdo jiný bude reprezentován svým avatarem.

Avatara si vytvoříte poté, co nainstalujete příslušnou aplikaci z Microsoft Teams App Storu. Microsoft tvrdí, že si každý navrhne až tři různé postavy. Možnosti přizpůsobení prý čítají stovky voleb. Počet animací u postav neznáme, Redmondští jen vágně hovoří o širokém spektru.

Platformu Mesh k nám chtěli dostat v roce 2022, což je jim více méně daří. Jenže počítačové avatary zatím nejsou k dispozici všem, momentálně se jedná o testovací funkci a najdete ji v kanále Private Preview. Prozatím nevíme, jestli se jí někdy dočká spotřebitelská varianta Teams. Schizofrenní situaci v Teams Microsoft vyřešil jen částečně.

Takhle si Microsoft představuje metaverzum:

Zdroje: tiskové materiály | Innovation Stories / Microsoft