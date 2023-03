Microsoft přidává AI do Wordu, Excelu a Outlooku. Práce na počítači už nebude jako dřív

Užitečný chatbot ve vyhledávači byl jen předkrm. Microsoft dnes ukázal, jak pomocí umělé inteligence usnadní práci s balíkem Office a dalšími aplikacemi, které domácím uživatelům i firmám ušetří moře času. Asistent nazvaný Copilot pomůže přepsat texty ve Wordu, navrhnout složité funkce v Excelu, na žádost vytvoří prezentaci v PowerPointu a shrne doručenou poštu v Outlooku. A ještě mnohem víc.

Odpolední akce The Future of Work with AI byla příjemně svižná. Microsoft během půl hodiny předvedl hlavní novinky a podle našich očekávání se nezdržoval řečmi, jak to funguje na pozadí. Stačí vědět, že Copilot je postavený na technologii GPT-4, kterou organizace OpenAI odhalila předevčírem a kterou už najdete v novém Bingu.

Copilot je něco jako dřívější pan Sponka (Clippy), asistent v Office, který sloužil spíš jako nápověda, ale práci jste museli odvést sami. Nově představená funkce ji ale udělá za vás. Přirozeným jazykem napíšete, co chcete udělat, a Copilot to provede.

Word

V textovém procesoru Copilot umí vytvořit dokument na základě poznámek ve OneNotu, tabulky z Excelu atd., případně mu řeknete, ať napíše celou stránku textu na téma, které mu zadáte do příkazového pole.

K tomu můžete označit text a říct, že jej chcete přeformulovat. Word pak může opravit některé logické či faktografické nepřesnosti. Upraví stylistiku, aby se text lépe četl. Může změnit tón z formálního na uvolněný.

Nebo naopak z dlouhého ručně psaného textu udělá stručný výtah či vygeneruje sekci FAQ (otázky a odpovědi). Dokument přeformátuje tak, aby stylem připomínal jiný soubor. Tvorba diplomových prací už zkrátka nebude jako dřív.

Excel

Nikdo plně neovládá všech bambilion funkcí Excelu, ani Pavel Lasák ne. S Copilotem to ale nebude třeba, protože vhodnou funkci najde nebo sestaví jejich kombinaci tak, že programu řeknete, co chcete.

Nebudete třeba se ani zdlouhavě učit, jak pracovat s kontingenčními tabulkami. Excel je vloží za vás. Na požádání najde v datech různé trendy a vytvoří správný graf. Když si v Excelu povedete jednoduché účetnictví, můžete položit například dotaz, kde ušetřit nebo o kolik více musíte vydělávat, abyste na účtu měli milion.

PowerPoint

Nikdo nedělá rád prezentace. Copilot je proto bude umět navrhnout na základě jiných souborů (třeba z dlouhého textu ve Wordu). Zestruční text, připraví vhodný grafický styl, z fotobanky nebo OneDrivu vloží vhodné obrázky či vytvoří animace. Na povel připraví i textové poznámky pro řečníka, které se nebudou promítat v samotné prezentaci.

Outlook

V e-mailovém klientu jsou možnosti nekonečné. Copilotu například řeknete, ať odstraní všechny zprávy, které se tváří jako newsletter. Nebo si po příchodu do práce necháte udělat stručný souhrn zpráv, které tam na vás od včerejška čekají. Microsoft mluví i o tom, že Outlook bude umět zpřehlednit dlouhé e-mailové konverzace s několika lidmi, takže na jedné stránce ukáže, co kdo řekl nebo na které otázky ještě nepadla odpověď.

Podobně jako Word bude umět sestavit celý nový e-mail podle několika poznámek nebo stručného zadání. Když budete psát na úřad, necháte si text přepsat tak, aby nevypadal, že je adresovaný kamarádovi. Outlook je pochopitelně propojený i s adresářem kontaktů nebo kalendářem, takže vám pomůže najít volné místo v rozvrhu nebo pošle oslavencům přání k narozeninám.

Teams

Tuto technologii už Microsoft načrtnul dříve. Co padlo ve skupinových schůzkách v Teams může software přepsat do textu a s tím dál pracovat. Vytvoří souhrn toho nejdůležitějšího. Navrhne SWOT analýzu na řešený problém. Přirozeně se zeptáte, ať Copilot stručně napíše, co během konverzace řekla osoba X. Copilot ale pomůže i během schůzky, třeba jej někdo požádá, ať AI doplní kontext, vyhledá další informace. Lidé se u prezentací víc zapojí, protože nebudou muset sami dělat poznámky.

Microsoft ukázal i další možnosti pro firmy. Copilot bude také v CRM a ERP systému Dynamics 365, kde pomůže s komunikací se zákazníky. Navrhne odpovědi do chatů nebo e-mailů, pomůže s vyhledáváním lidí, objednávek apod.

Copilot zamíří také do platformy Power včetně automatizační služby Power Automate. Ta podobně jako IFTTT, Zapier nebo český Make.com (dříve Integromat) propojí všechno se vším. Různé jinak nepropojitelné webové služby prováže tak, aby výstup z jedné byl vstupem v druhé. Práce s Power Automate ale není jednoduchá a člověk musí mít trochu zkušenosti s kódováním. Copilot proto navrhne a nastaví vhodné integrace pomocí přirozeného jazyka.

Kdy, kde a za kolik?

Copilot už běží v… ehm… pilotním režimu a má k němu přístup 20 vybraných společností. Ostatní bude postupně připojovat v nadcházejících měsících. Až za pár měsíců pak také Microsoft zveřejní bližší detaily a ceny. Copilot zřejmě bude za příplatek, ostatně obří AI infrastruktura něco stojí.

Zatím bohužel vůbec nepadla zmínka o tom, kdy se Copilot dostane k domácím či individuálním uživatelům, ani za jakých podmínek. V tom tak zatím Microsoft následuje Google, jehož AI asistent nejprve také zamíří do firemních tarifů Workspace.

Takhle mohou vypadat příkazy pro Copilot

Microsoft prezentoval i několik vzorových příkazů a dotazů, které půjde napsat v nástrojích Office a Teams.

Vypracuj dvoustránkový návrh projektu na základě údajů z [dokument] a [tabulka].

Třetí odstavec zestručni. Změň tón dokumentu tak, aby byl neformálnější.

Na základě této hrubé osnovy vytvoř jednostránkový návrh.

Uveď rozpis prodeje podle typu a kanálu. Vložte tabulku.

Promítni dopad [změna proměnné] a vytvoř graf, který pomůže s vizualizací.

Namodeluj, jak by změna tempa růstu [proměnné] ovlivnila mou hrubou marži.

Vytvoř prezentaci o pěti snímcích na základě dokumentu ve Wordu a připoj příslušné fotografie z fotobanky.

Shrň tuto prezentaci na tři slidy.

Přeformátuj tyto tři prezentace do tří sloupců, každý s obrázkem.

Shrň e-maily, které jsem zmeškal, když jsem byl minulý týden mimo domov. Označ všechny důležité položky.

Vypracuj návrh odpovědi, ve které poděkuješ a požádáš o podrobnější informace o druhém a třetím bodě; tento návrh zkrať a dodej mu profesionální tón.

Pozvi všechny na prezentaci o zavádění nových produktů příští čtvrtek v poledne. Zmiň, že oběd je zajištěn.

Shrň, co jsem na schůzce vynechal. Jaké body byly doposud vyřčeny? V čem se na tomto tématu neshodneme?

Vytvoř tabulku pro a proti pro [probírané téma]. Co bychom měli ještě zvážit, než se rozhodneme?

Jaká rozhodnutí byla přijata a jaké jsou navržené další kroky?

Zdroj: Microsoft