Microsoft představuje nové počítače Surface. Má nový hybrid s otočným displejem. Sledujeme online

Microsoft každoročně na podzim představuje nová zařízení ve své řadě Surface. Letos se očekává hlavně aktualizovaný Surface Pro, který by měl přijít s novým vzhledem s užšími rámečky kolem displeje, vycházejícím z modernějšího Surface Pro X. Možné je, že se dočkáme i novinek ohledně Windows 11.

Oficiální stream si od 17. hodiny můžete pustit na stránkách události či na Twitteru.

17:48 | To je pro dnešek vše, tisková konference skončila. Microsoft představil spoustu novinek, kterým se budeme věnovat v samostatných článcích.

17:45 | Na stage přichází CEO Microsoftu, Satya Nadella. Pouze ale rekapituluje představené produkty a inovace, které přináší. Zároveň vyzdvihuje novinky ve Windows 11 a jak přelomový tento systém je.

17:44 | Všechny produkty jsou dostupné od 5. října! U nás si ale zřejmě budeme muset počkat.

17:40 | Surface Laptop Studio je název tohoto zařízení. Zaměřeno je hlavně na profesionály. Displej má 120 Hz obnovovací frekvenci. Poprvé má také haptickou odezvu u touchpadu.

17:37 | Nový Surface je klasický laptop, je ale možné displej „otevřít“ a přiblížit nad klávesnici do stojánku, případně zcela sklopit do velkého, poměrně tlustého, tabletu.

17:32 | Přichází poslední zařízení, nejvýkonnější Surface. Je to řádný cvalík, má ale grafickou kartu Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, 14,4palcový displej, haptický touchpad, Thunderbolt 4 a hlavně velmi netradiční design.

17:32 | Outlook i Microsoft Teams podporují dva displeje a umí se jim přizpůsobit. Výpis e-mailů je na jedné straně, zpráva na druhé apod. Nechybí ani optimalizované hry – vespod zařízení máte ovládací prvky, nahoře samotnou hru.

17:30 | Konečně došlo k vylepšení fotoaparátu. Nechybí telefoto, ani ultra široká čočka. Díky dvěma displejům je možné napravo fotit a vlevo si zobrazit uložené fotky pro kontrolu.

17: 27 | Rozložený je telefon nejtenčím 5G telefonem na světě. Displej má 90 Hz obnovovací frekvenci. Uvnitř je zaoblený a na pohled tak téměř odstraňuje mezeru mezi displeji. Nechybí podpora pera. Díky Pen Cover je možné jej i nabíjet přímo připnuté na telefonu.

17:25 | Začínáme s telefony. Je tu Surface Duo 2. Má tři kamery namísto jedné a zmenšené rámečky okolo displeje. Díky zaobleným displejům ukáže notifikace i v zavřeném stavu.

17:22 | Microsoft se zaměřuje i na podporu lidí se zdravotním znevýhodněním. Surface Adaptive Kit pomáhá s ovládáním počítače. Balení je vytvořeno tak, aby se dalo snadno otevřít. Obsahuje nálepky, které jsou vystouplé, pomohou hlavně nevidomým s orientací třeba na klávesnici. Zároveň nechybí nálepky na kabely a stojánek.

17:17 | Microsoft Ocean Plastic Mouse je tvořena z 20 % z recyklovaného plastu z oceánu.

17:15 | Surface Go 3 je stále malý počítač, nově má ale procesor Intel 10. generace a je tak rychlejší o 30 % než jeho předchůdce. Nechybí Windows Hello, podpora pera – tedy vše, co očekáváme od počítače Surface. Microsoft propaguje Go hlavně pro děti a studenty.

17:12 | Surface Slim Pen 2 má haptickou odezvu, aby kopíroval kreslení tužkou na papíře. Zároveň má velmi nízkou odezvu a přesnost při kreslení. Je lehký a plochý, nabíjí se bezdrátově z klávesnice stejně, jako u Surface Pro X. Pro 8 je klasickým počítačem, zvládne tedy běh Photoshopu a dalších aplikací.

17:10 | Surface Pro 8 vychází z původní generace, má ale nový design. Nově je k dispozici Thunderbolt 4. Nechybí stereo reproduktory, Microsoft se chlubí podporou Dolby Atmos. Displej má adaptivní barvy dle okolního prostředí a vyšší obnovovací frekvenci.

17:05 | Panay vyzdvihuje zásluhy řady Surface a kombinaci softwaru a hardwaru. Dává velký důraz na precizní detaily zařízení. Na pozadí mimochodem vidíme ještě nepředstavený telefon – novinky se budou týkat i Surface Duo.

17:00 | Začínáme. Jako vždy je tu Panos Panay, který vede vývoj zařízení Surface i Windows. Na začátek mluví o Windows 11, kde vyzdvihuje pocity, které máme mít z Windows 11 – jsou jednoduché a použitelné pro všechny.

16:30 | Na tiskové konferenci by mohl Microsoft kromě aktualizovaného Surface Pro uvést i novou generaci verze Pro X, která běží na procesorech s architekturou ARM. Mluví se také o aktualizovaném Surface Book či Surface Laptop.