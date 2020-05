Microsoft PowerToys: Mocná utilita pro Windows nově nabízí vyhledávač skoro jako na Applu

Microsoft loni na jaře oznámil, že chystá sadu užitečných nástrojů pro Windows – PowerToys. Chtěl tím navázat na dávnou tradici podobných utilit pro Windows 95. Na dnešní konferenci Build se pochlubil, že je k dispozici nová verze 0.18, kterou si můžete stáhnout z GitHubu.

PowerToys se po instalaci integrují hluboko do systému a nabídnou některé pokročilejší funkce. Patří mezi ne FancyZones, který umí rozdělit pracovní plochu do nejrůznějších zón. Oceníte to zejména na monitoru s velmi vysokým rozlišením.



Rozdělení plochy na logické bloky pomocí FancyZones

Další utilitou je Shortcut Guide, což je docela efektní nápověda se systémovými klávesovými zkratkami, která se po instalaci zobrazí, pokud na delší dobu stisknete a přidržíte klávesu WIN.



Nápověda s klávesovými zkratkami Shortcut Guide

Pak je tu PowerRename, který umožní pokročilé přejmenovávání hromady souborů, File Explorer pro náhledy souborů, Image Resizer pro rychlé konverze obrázků nebo Keyboard Manager pro úpravu rozložení klávesnice.



PowerRename, Image Resizer a Keyboard Manager

Právě Keyboard Manager je novinkou poslední verze 0.18 a přibyla ještě jedna a zdaleka nejočekávanější specialita: PowerToys Run, která připomíná vyhledávač aplikací a souborů ze světa počítačů Apple (Spotlight).



PowerToys Run

Po instalaci stačí stisknout ALT+Mezerník, zobrazí se vyhledávací pruh. Pak už jen stačí psát a Windows automaticky začne našeptávat výsledky. Jedná se tedy o alternativní verzi klasického systémového vyhledávače v nabídce Start, respektive hlavním panelu Windows 10.



PowerToys Run umí i počítat