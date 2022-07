Microsoft PowerToys 0.6 doplňuje další funkce do Windows 11 a prohledá OneNote

Balík užitečných nástrojů vydávaný pod značkou PowerToys poskočil na verzi 0.6. Novinky jsou z části orientované na provázání s Windows 11, které se už na trhu nachází zhruba tři čtvrtě roku. Teprve teď se dva z nástrojů probojovaly do nové kontextové nabídky, specificky PowerRename a Image Resizer.

Tyto nástroje vám umožní hromadně přejmenovat soubory a změnit velikost obrázku. Jak vývojový tým upozorňuje, položky se v kontextové nabídce nemusí ukázat do restartu počítače. Někdy se dokonce vůbec neukáží v sestaveních z kanálu Dev. Modul Always On Top, který podrží navrchu vámi vybraná okna, pro změnu ve Windows 11 zakulatil rohy. (Malá kuriozita – zaoblení lze vypnout.)

Podporuje i rozmanitější klávesové zkratky. V PowerToys Run si přizpůsobíte délku prodlevy, než se zobrazí výsledky vyhledávání. Byl také přidán zásuvný modul pro OneNote, Run tak může prohledat vaše poznámkové bloky. Podporuje však pouze klasický desktopový klient, nikoli OneNote pro Windows 10.

Některé součásti PowerToys teď mají tmavé záhlaví, které oceníte ve tmavém režimu zobrazení. Kromě dalších drobností se v novém vydání sešla řada oprav včetně toho, že FancyZones identifikuje zóny pro okna jinak a spolehlivěji než dřív. Nemělo by tak už docházet k resetování poloh zón. PowerToys seženete na Githubu.

Zdroje: poznámky k vydání PowerToys