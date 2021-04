Microsoft ponořil servery do exotické kapaliny. Vře už při 50 °C

Microsoft už roky experimentuje s kapalinným chlazením svých serverů. Ponořil je hluboko pod mořskou hladinu a teď se na svém tiskovém webu pochlubil s dvoufázovou technologií od 3M. Chladí s ní sadu serverů, které se starají třeba o vnitropodnikovou poštu.

Redmondská korporace tentokrát servery ponořila do speciální kapaliny na bázi fluorových uhlovodíků (PFC). 3M je vyvíjí pod obchodním názvem Fluorinert. Specialitou této tekutiny je to, že se jedná o bezpečný elektrický izolant/dielektrikum, takže do ní můžete bezpečně ponořit holé základní desky serverů podobně jako do chladících olejů aj.



Rackové servery ve vřící kapalině. Není to ale voda a nemá tedy 100 °C

Druhou a už naprosto klíčovou vlastností Fluorinertu je velmi nízká teplota varu, která podle dokumentace 3M začíná už na 50 °C (PDF). Díky tomu se začne kapalina vařit už ve chvíli, kdy se procesory zahřejí bootováním operačních systémů.

Unikající bublinky páry putují k povrchu mnohem rychleji než proudící kapalina, takže i rychleji odvedou teplo. Jakmile se pára na hladině uvolní, na víku kádě zkondenzuje a už zase jako ochlazená kapalina spadne do kádě.



Dvoufázový chladící systém na bázi olejů z fluorovaných uhlovodíků

Microsoft s touto dvoufázovou technologií zatím jen experimentuje, už nyní ale sleduje úspory na spotřebě energií o 5 až 15 procent, což zní poměrně nadějně. Na stranu druhou, fluorované uhlovodíky patří mezi skleníkové plyny, a tak je s nimi třeba zacházet opatrně.