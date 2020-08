Microsoft po téměř pěti letech uvádí další mobil. Surface Duo s Androidem stojí jako špičkový notebook

Bezmála rok po představení zamíří Surface Duo do obchodů. První mobil Microsoftu od Lumie 650 z února 2016 je úplně jiný, než jsme zvyklí. Má skládací konstrukci, avšak ne jednolitý displej. Je určen pro práci, ale místo Windows dostal Android. A bude stát balík.

Firma již spustila předobjednávky v USA, kde Surface Duo bude stát 1400 dolarů (128GB verze), respektive 1500 dolarů (256GB). To by odpovídalo zhruba 37 500 Kč a 40 200 Kč s DPH. Tablet Surface Pro 7 stojí polovinu. Microsoft evidentně necílí na masy, Surface Duo míří na úzkou skupinu lidí, která optimisticky čítá stovky tisíc lidí.

Z mobilu se stane notebook či tablet

Zařízení má tvar notebooku, v zavřeném stavu měří 145,2 × 93,3 × 9,9 mm, po otevření má 145,2 × 186,9 × 4,8 mm a váží 250 gramů. Na vnější části chybí displej, takže bez otevření ani neuvidíte, kdo volá. Microsoft vsadil na dva 5,6" AMOLEDy s rozlišením 1800 × 1350 px (poměr 4:3), které po otevření vytvoří cosi jako 8,1" tablet (3:2).

Protože jde fyzicky o dva displeje, u roztaženého obrazu bude vždy vadit rámeček. Jde o daň za vyšší odolnost než u skládacích displejů, se kterými experimentují Samsung a další. Sám Microsoft ale Surface Duo prezentuje jako nástroj, na něm lidé budou oba displeje používat nezávisle, na každém bude jiné okno (aplikace) a prstem či stylusem mezi nimi půjde přetahovat obsah. V horizontální poloze pak jeden displej může sloužit jako virtuální klávesnice.

Uvnitř zařízení se nachází rok a půl starý čipset Snapdragon 855 doplněný o 6 GB RAM a již zmíněné 128- či 256GB úložiště. To bohužel nelze rozšířit paměťovou kartou, maximálně tak externí flashkou připojenou do USB-C 3.1.

Ani síťová výbava již neodpovídá dnešnímu high-endu. Chybí 5G, Wi-Fi je jen ve verzi 5 (802.11ac), Bluetooth 5 již také není aktuální a NFC chybí. Platit takovým zařízením u pokladny byste stejně nechtěli, ale NFC má i jiná využití. Duo obsahuje jednu integrovanou eSIM a slot pro nanoSIM.

Na focení také moc nebude. Na těle je jeden 11Mpx foťák s F2.0 širokoúhlým objektivem, fázovým ostřením a LED světlem, avšak nachází se uvnitř, takže bude praktický jen pro selfie. A samozřejmě videohovory. Zvládne natáčet i 4K@60 video, avšak ve Skypu nebo Microsoft Teams zvládne jen 1080p při 30 snímcích za sekundu.

Dvě baterky, ale…

Zajímavé je, že kvůli netradiční konstrukci výrobce zdvojil některé komponenty. Akumulátor je rozdělen na dvě části s celkovou kapacitou 3577 mAh, to na osmipalcový tablet opravdu není mnoho. Podle Microsoftu vydrží 10 dní v pohotovosti, 15,5 hodiny přehrávání videa nebo 27 hodin telefonování.

V páru jsou také akcelerometry, gyroskopy a kompasy starající se o snímání pohybu v devíti osách, čidla pro autoregulaci jasu a také mikrofony. Na druhou stranu, reproduktor je pouze jediný. Surface Duo obsahuje čtečku otisků, nachází se na boku.

Microsoft na telefon předinstaloval Android 10, avšak v tuto chvíli nevíme, jak dlouho jej hodlá podporovat a aktualizovat. Systém vybavil řadou svých aplikací jako klávesnicí SwiftKey, balíkem Office, Outlookem, OneDrivem, OneNotem, nechybí ani Teams, Edge, To Do, Bing či LinkedIn. Především ale obsahuje Solitaire, takže opravdu jde o plnohodnotný počítač.

Přestože Surface Duo podporuje i stylus, v balení není a do zařízení by jej ani nešlo zasunout. V krabici tak zájemci kromě mobilu najdou jen 18W nabíječku a obal (bumper), který má chránit citlivá místa telefonu při pádu.

S pracovními tablety Surface se Microsoftu podařilo vytvořit nový trh, do kterého pak vstoupily i Apple, Samsung či Huawei. O Duu se spekulovalo již před lety, jen se měl jmenovat Surface Phone a obsahovat Windows. Tehdy by způsobil revoluci. Duo však přichází v době, kdy podobná zařízení již existují, mají stejný systém a lepší výbavu. Na papíru zkrátka nevypadá jako zařízení, které by mělo prolomit redmondské mobilní prokletí.