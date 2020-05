Microsoft otočil. Windows 10X bude i pro klasické počítače

Nová odnož operačního systému Microsoftu nakonec nebude dostupná jen pro dvoudisplejová zařízení, Windows 10X totiž zamíří také na počítače či notebooky s jednou obrazovkou. A to dokonce jako první. Jen tak mimochodem to na firemním blogu zmínil Panos Panay, který má v Redmondu na starosti vývoj Windows a Surfaců (minulý týden tato informace již prosákla, nyní je tedy oficiálně potvrzena).

Bližší informace bohužel nesdělil, detaily se možná dozvíme na online konferenci Build, která proběhne 19. až 21. května. Spekuluje se o tom, že se kvůli koronavirové krizi zpozdí vývoj a uvedení dvoudisplejových počítačů, jakým má být například Surface Neo.

Pokud je však systém těsně před dokončením, Microsoft musí připravit vývojáře aplikací, a dávalo by tedy smysl vydat Windows 10X i na běžné desktopy a notebooky, aby se software mohl ladit v produkčním prostředí. Jestli však 10X bude dostupný jen pro výrobce počítačů, nebo půjde dokoupit licenci (či upgradovat klasické Desítky) i na stávajících PC, zatím není jasné.

Zatím ani nevíme, co přesně by Windows 10X pro jednodisplejové počítače nabídl, protože na takovém formátu jej Microsoft ještě neukázal. Logicky by ale mohl lépe fungovat při práci s více okny či více monitory, protože k desktopu nebo notebooku lze přikoupit hned několik monitorů. Bude též lépe přizpůsobený na dotykové ovládání.

Hlavní architektonickou změnou je ovšem izolace klasických programů. Windows 10X zůstane kompatibilní s běžným softwarem psaným pro prostředí Win32, ale ten poběží schovaný v kontejneru. Takový software nezasáhne hluboko do systému, nebude ovlivňovat ostatní programy, což by mělo výrazně pomoci ve stabilitě. Programů v kontejneru se také půjde snadno zbavit, aniž by zanechaly nepořádek v systému. Uživatel si přitom nemusí vůbec všimnout, že jeho Chrome, Photoshop nebo LibreOffice běží nějak jinak.

Microsoft nicméně zdůrazňuje, že některé programy fungovat nebudou. Například ty upravující různá systémová nastavení či tzv. shell extensions. Typicky půjde o různé nástroje pro úpravu vzhledu, alternativní nabídky Start apod. Otazník však zatím visí nad hardwarovou podporou a možnostech instalace ovladačů.