Microsoft odhalil první hry pro Xbox Series X. 4K ani RT nejsou pravidlem

Microsoft včera na Inside Xbox odhalil první tituly, které budou dostupné pro jeho novou konzoli. Detailně se jim budou věnovat kolegové na Doupěti. Nás zaujala jiná věc. Redmonská společnost spolu s hrami představila nový odznak Optimized for Xbox Series X, který se objeví na přebalech her využívajících schopnosti nového hardwaru.

Neowin a další zahraniční weby suverénně píšou, že tyto hry nabídnou rozlišení 4K, snímkovou frekvenci 120 fps a možná i ray tracing. Pravda je však jiná. Stále jde jen o doporučené možnosti, nikoliv pravidlo. Sám Microsoft to ostatně potvrzuje na svém webu, kde má tabulku s prvními 13 „optimalizovanými“ tituly.

Rozlišení 4K nabídne pouze deset z nich. Bez něj se obejdou akce Second Extinction, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 a Yakuza: Like a Dragon. V tuto chvíli ještě ani není jisté, jestli 4K bude nativně v průběhu celého hraní, nebo hry využijí checkerboarding či dynamické škálování rozlišení. Microsoft však na webu mluví o „true (pravém) 4K“, tak doufejme v první možnost.

Pravidlem není ani podpora HDR, tu nabídne dokonce jen pětice titulů. Funkci Smart Delivery, díky níž si hráči budou moci koupit pouze jednu kopii a tu využít na Xboxu One i Series X, pak nabízí 10 her.

Ani další grafické vychytávky nemusí hry nabídnout povinně. Ray tracing nabídne jen trojice z první várky her. Podporu 120 fps Microsoft explicitně zmiňuje jen u závodní hry Dirt 5, u dalších pěti pak píše 60 fps. Ostatní tedy budou jen v 30 fps? To zatím nevíme. Tvůrci ještě mohou hry optimalizovat, aby se přiblížily ideálu. A někdy může být nižší snímková frekvence umělecký záměr, nikoliv známka mizerného enginu nebo slabého výkonu konzole. Totéž platí i pro ray tracing.

Co však všechny hry rozhodně využijí, je rychlé SSD a upravený subsystém pro práci s daty, což citelně zrychlí spouštění her a zkrátí načítací obrazovky na minimum.