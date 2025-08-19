Microsoft nehodí Edge pro Windows 10 přes palubu. Slibuje aktualizace do října 2028

Dosud jsme věděli, jak to bude s podporou Windows 10. Základní bezplatná podpora skončí 14. října 2025. Domácnosti si mohou koupit rok bezpečnostních záplat navíc, případně je získají zdarma. Větší firmy si mohou záplaty kupovat po dobu tří let. A právě tak dlouho bude podporovaný také integrovaný webový prohlížeč.
Microsoft na webu podpory konečně vyjasnil otázku, jak to bude s Edgem. Dalo se předpokládat, že výrobce neodstřihne svůj webový prohlížeč, když bude podnikům nabízet možnost, jak bezpečně provozovat Windows 10 až do října 2028. Dokud to ovšem nepotvrdil, byla to spekulace.
Edge a WebView2 ve Windows 10 tedy bezpečnostní aktualizace budou získávat minimálně do října 2028. Microsoft tudíž nevylučuje možnost dalšího prodloužení podpory. Tyto aktualizace budou vydávány pro všechny počítače, tj. nebude potřeba platit zmíněnou rozšířenou bezpečnostní podporu (ESU).
Edge bude ve Windows 10 aktuální minimálně do října 2028
Neznamená to, že byste měli Windows 10 dlouhodobě používat bez záplat. Záplatovaný prohlížeč nestačí a Microsoft v systému každý měsíc opraví desítky zranitelných míst. Před pár týdny redmondští také potvrdili, že ve Windows 10 budou po letošním říjnu normálně fungovat nástroje Microsoft 365. V tříletém období už ale nebudou získávat nové funkce, vycházet pro ně budou jen bezpečnostní opravy.
Předpokládáme, že minimálně po dobu nabízení placených záplat budou pro Windows 10 dostupné i prohlížeče jako Chrome nebo Firefox. Mozilla ostatně dodnes podporuje Windows 7.
