Microsoft naučil počítač restaurovat poškozené fotky. Podívejte se na výsledky

Výzkumníci z divize Microsoft Research Asia, Microsoft Cloud AI, Čínské vědecko-technologické univerzity a Městské univerzity v Hongkongu navrhli dvě neuronové sítě sloužící k vylepšených starých fotek. Jedna metoda jim zvýší rozlišení (ostrost), druhá pak opraví různé defekty a artefakty vzniklé kvůli staré fototechnice či fyzickému poškození snímků.

Naučit software restaurovat staré fotky bylo dle Microsoftu velmi náročné, neboť fotky z různých období trpí různými problémy. Jednou jsou to barevné fleky, podruhé vyblednutí, pak přeložení, odření, nebo vady vzniklé již při vyvolání či skenování.

Na webu Bringing Old Photos Back to Life výzkumníci detailně popisují přípravu softwaru a do budoucna by měli zveřejnit i zdrojové kódy. Přeložený program, který by se mohl vyzkoušet každý, také chybí. Firma by ale teoreticky mohla opravu fotek v budoucnu implementovat třeba do OneDrivu.