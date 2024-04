Microsoft na starších počítačích nepřehlédnutelně upozorňuje na konec podpory Windows 10

Není to poprvé a jen jsme čekali, kdy se to stane. Vypadá to, že Microsoft zahájil informační kampaň o blížícím se ukončení podpory Windows 10. Jak jsme upozorňovali, bude to bolet, protože striktní hardwarové požadavky od možnosti bezplatného upgradu na Windows 11 odstřihly použitelné počítače.

Na skládkách by mohlo skončit 240 milionů funkčních strojů, odhaduje analytická firma Canalys. To zamrzí i s ohledem na zesilující klimatickou krizi, z toho vyplývající potřebu ekologického chování. Požadavky na TPM 2.0 a relativně nový procesor částečně opodstatňují bezpečnostní funkce, řada lidí nicméně doložila, že systém na starším hardwaru funguje bez větších potíží.

To tedy říkají ti, kteří přeskočili nastavenou bariéru. Oficiálně se Jedenáctky na nepodporovaný hardware nainstalovat nedají, ale ukázalo se, že omezení snadno překročíte. To nahrává domněnkám, o tom, že jsou omezení zbytečná a spíše marketingová, aby se radši prodávaly nové počítače. Ať je to jak chce, bezplatná podpora Windows 10 skončí 14. října 2025.

Oznámení o velké kampani zatím nepřišlo. Podle jednoho příspěvku na Redditu se uživateli Windows 10 během práce zobrazilo celoobrazovkové upozornění. Informuje ho o tom, že jeho počítač není způsobilý k upgradu na Windows 11, a nabízí dodatečné informace k řešení situace. Je to předvoj věcí budoucích.



Upozornění se ukazuje na počítačích nekompatibilních s Windows 11

Do konce podpory reálně zbývá dost času na to, aby člověk nepanikařil. Svůj počítač můžete nadále používat, budou k němu ještě rok a půl proudit bezpečnostní aktualizace a menší funkční vylepšení. Podobná upozornění Microsoft zobrazoval také v minulých letech v předchozích verzích Windows, když se jim čas krátil.

Otázka je, nakolik budou tato informační sdělení obtěžující. Podobně jako v mnoha jiných případech v posledním zhruba roce tomuto sdělení chybí tlačítko, které by ji trvale deaktivovalo. Buď můžete klepnout na zvýrazněné tlačítko pro zjištění informací, nebo se okno zobrazí později. To může být legitimní, protože je důležité, aby uživatelky a uživatelé byli o situaci poučeni. Uvidíme, jestli se výzva nebude opakovaně zobrazovat také těm, kteří už s věcí srozuměni jsou.



Takhle Microsoft dříve upozorňoval na konec podpory Windows 7

Microsoft je s Jedenáctkami spokojený, většina počítačů v ekosystému Windows nicméně nadále sází na Desítky. Redmondští jsou si nejspíš vědomí, že ukončení životnosti Desítek bude velký problém, a tak poprvé v historii nabídnou ještě několik let placené podpory. Nedávno zveřejnili ceny pro firmy, ceny pro domácnosti neznáme.

Zdroje: Woopinah9 / Reddit via Windows Central