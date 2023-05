První myš od Microsoftu přišla před 40 lety. Dřív než Windows, Excel i Solitaire

Dnes je to přesně 40 let, co se z původně softwarové společnosti Microsoft stala i trochu hardwarová. Druhého května 1983 totiž redmondská firma uvedla svou první myš pojmenovanou jednoduše Microsoft Mouse. Přišla čtyři měsíce po počítači Apple Lisa, který tuto periferii zpopularizoval. Dvoutlačítková myš od Gatesových lidí měla přirozeným pohybem ovládaný kurzor přinést na IBM PC a jeho klony.

Připojení rozhodně nebylo „plug and play“, jak jsme zvyklí dnes. Jednak se musel do operačního systému DOS z diskety nahrát potřebný ovladač. Jednak se myš připojovala proprietárním konektorem InPort, který vyžadoval zvláštní kartu do slotu ISA. Až později se v počítačích rozšiřovaly praktičtější sériové konektory pro externí zařízení.

Později téhož roku Microsoft k myši přibalovat i software. První verzi Notepadu (Poznámkového bloku) a Wordu. Tehdy mezi nimi ještě nebyl tak propastný rozdíl jako dnes, Word se odlišoval funkcemi pro formátování textu. Myší bylo možné kurzor libovolně posouvat a označovat jím slova, věty či odstavce. Pro Microsoft Mouse vznikla i dema Doodle pro jednoduché kreslené a Piano, kde se myší daly mačkat klávesy na obrazovce. Historii těchto programů monitoruje ToastyTech.

Až 11. listopadu 1983 Microsoft oznámil, že chystá i operační systém plně ovládaný myší. Již tehdy o něm firma podle dobového článku z The New York Times mluvila jako o Windows. Na trh však systém Windows 1.0 dorazil až přesně o dva roky později.

Trvalo mimochodem dlouhých 10 let, než Microsoft přišel s druhou generací myši. Mouse 2.0 z roku 1993 přinesla větší tlačítka, ergonomičtější tvar (pro praváky) a již podporoval klasický sériový port (RS-232) i nový PS/2.

Microsoft Mouse 2.0 z roku 1993

Ta se stala základem pro o tři roky novější IntelliMouse, která měla navíc i kolečko a přinesla design typický pro všechny nadcházející myši. Včetně těch od jiných výrobců.

Microsoft IntelliMouse z roku 1996

V budoucnu již myši, ale i klávesnice a další periferie z Redmondu neponesou název „Microsoft něco“, ale budou to „Surface něco“.