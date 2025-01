Microsoft, Meta, Google a Opera podpoří rozvoj Chromia. Projekt řídí The Linux Foundation

Skupina velkých technologických firem přísahá na podporu Chromia. I tak by se dalo interpretovat nedávné oznámení nové iniciativy, kterou zaštiťuje nezisková organizace The Linux Foundation (TLF). K projektu se veřejně hlásí Google, Meta, Microsoft a Opera.

Oznámení je velice nešťastné v tom, jak je nekonkrétní. Projekt působí důležitým dojmem, ale skoro nic jsme se o něm nedozvěděli. Zúčastněné subjekty ho prezentují jako finanční podporu otevřeného vývoje a zlepšování projektů v ekosystému Chromia.

Projekt se v originále nazývá Supporters of Chromium-Based Browsers. Dle TLF je to neutrální půda pro diskuzi, do níž patří rovněž akademici a akademičky a širší komunita podporující myšlenku otevřených zdrojových kódů. Stávající projekty založené na Chromiu zůstanou pod stávajícími řídícími strukturami, zatímco nové projekty budou spadat pod TLF.

Když oznámení převedeme do lidské řeči, tak komerční firmy budou finančně podporovat prohlížeče, případně jiné projekty založené na Chromiu. Nevíme, kdo další se podpory zúčastní. Samotné oznámení Googlu indikuje, že jsou pro začátek to budou pouze čtyři výše zmíněné podniky. Nevíme, jakými částkami budou do projektu přispívat nebo jako se mají příspěvky rozdělovat.

„Díky neuvěřitelné podpoře Linux Foundation věříme, že projekt Supporters of Chromium-Based Browsers je důležitou příležitostí k vytvoření udržitelné platformy na podporu lídrů v oboru, akademické obce, vývojářů a širší open source komunity při dalším rozvoji a inovacích ekosystému Chromia,“ říká Parisa Tabriz, viceprezidentka Chromu.

Podle Googlu je Chromium používáno ve stovkách projektů včetně prohlížečů. Na bázi Chromia vzniká Chrome, ale také Opera nebo Edge od Microsoftu. Chromium slouží v domácích elektrospotřebičích od LG, terminálech Bloombergu nebo kosmických kabinách SpaceX. V roce 2024 do projektu Chromium přispěl z 94 % Google a jednalo se o sto tisíc příspěvků.

V tom polevit nehodlá, ale projekt Supporters of Chromium-Based Browsers považuje za důležitý krok k udržitelnosti ekosystému. Chce finančně podpořit vývojáře a vývojářky, kteří do Chromia přispívají. Nebo by mohli začít.

Není jasné, proč projekt vzniká právě teď. Během loňska se americké úřady netajily tím, že Google by mohl vyčlenit některé produkty, aby nebyl monopolní. K návrhům patří i prodej Chromu. Může to s popsanou iniciativou souviset, ale to Google otevřeně neříká.

Zdroje: Chromium Blog | tisková zpráva The Linux Foundation