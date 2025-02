Microsoft má v českých Bing Mapách vlastní street view. Ale je staré a ošklivé

Českými ulicemi pravidelně brázdí snímkovací vozy Googlu, Seznamu a v posledních letech i Applu. Panoramatické snímky pořízené kamerami na střechách vozu vám ale můžou zprostředkovat i Bing Mapy, které nabízejí funkci Streetside.

Tu Microsoft představil již v roce 2009 jako reakci na o dva roky starší Street View. Firma se zaměřovala primárně na USA, ale dnes má díky partnerství s TomTomem globální pokrytí. A snímky jsou dostupné také v Česku. Dřív tomu tak určitě nebylo, teď ale Streetside pokrývá velkou část naší republiky. Výjimku tvoří jižní regiony a obdélníková oblast pod Prahou. Připomíná to spíš problém v nahrávání dat, nikoliv chybějící fotografie nebo povolení ke snímkování, protože území jsou useknutá jako podle pravítka.

Ale ne, že by bylo o co stát. Snímky mají velmi špatnou technickou kvalitu, to je něco na úrovni prvních generací seznamácké Panoramy. Mizerné rozlišení, slabý dynamický rozsah, takže fotky jsou nekontrastní, místy hodně tmavé, obloha zase velmi přepálená. Fotokoule na střeše pak evidentně neměla moc snímačů/objektivů, protože 360° snímky jsou dost zkreslené a ne moc dobře sešité.

Ke všemu jsou snímky ještě staré. TomTom projel republiku v roce 2019, navíc zdaleka ne tak pečlivě jako konkurence.

Avšak ani ve světě na tom Streetside není o moc lépe. V USA si Microsoft ulice fotil sám, nejnovější fotky jsou ze začátku roku 2022. Technicky jsou jen o trochu lepší, pořád ale daleko za konkurencí.

Přesvědčit se můžete sami. Jděte na bing.com/maps, zazoomujte na úroveň ulic a v nabídce vrstev v pravém horním rohu zvolte Streetside.