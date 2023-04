Microsoft Loop je Office pro 21. století. Pracujete v týmu a na všechny dokumenty stačí jedna aplikace

Široká veřejnost si po roce a půl čekání může vyzkoušet Microsoft Loop, nový kolaborativní nástroj, který poslouží také jednotlivcům. Na první pohled se vám možná asociuje s OneNotem, reálně je to ale hezčí a překvapivě okatá kopie nástroje Notion.

Základem je pracovní prostředí, nebo též projekt. Připomíná poznámkový blok, který se dále člení na stránky a podstránky. Každý strana připomíná velké pláno, na které ale nerozmisťujete objekty jako ve OneNotu. Tohle plátno funguje spíše jako stránka ve Wordu, která se rozrůstá směrem dolů, nikoli do šířky.

Klíčové jsou dílčí prvky, které na stránky vkládáte. Jedná se o malé komponenty, které můžete snadno sdílet napříč aplikacemi od Microsoftu. Nebo je to aspoň cílový stav, zatím je nepodporuje každá redmondská služba. Na stránku třeba vložíte tabulku s možností hlasování, nasdílíte ji do chatu, kde oslovení lidé vyberou svou odpověď a ta se ukáže v tabulce v Loopu.

Již nejste závislí na jednom dokumentu, na konkrétním formátu a na konkrétní aplikaci. Celé stránky ovšem sdílet můžete také. Do postranního panelu se stránkami můžete také vkládat odkazy na dokumenty nebo weby prostřednictvím adresy UR, takže se Loop může stát místem, kde najdete vše potřebné.



Loop umožňuje jednotlivé prvky měnit v komponenty, které lze snadno sdílet

Jakkoli může sloužit dobře pro management jednotlivcům, plný potenciál se odemyká ve chvíli, kdy jej nasadíte v týmu. Loop podobně jako jiné produkty integruje Copilot, tedy generativní AI. Dál se o něm nemá smysl se bavit, protože ho Microsoft nadále testuje jen s vybranými subjekty. Tvorba souhrnů má být dostupná za pár měsíců.

Nové stránky vám pomohou zaplnit šablony. Vkládání obsahu provádíte buď přes kontextovou nabídku, nebo tím, že napíšete lomítko. Tím přidáte nadpis, tabulku, seznam, obrázek, ale také osobu, emoji, datum nebo třeba štítek. Zavináčem rovnou někoho označíte. Přetahováním po stránce měníte pořadí jednotlivých komponent (prvků).

Microsoft představuje Loop širší veřejnosti:

Skrze tlačítko vedle prvku, které jako by z oka vypadlo podobně umístěnému tlačítku v Notionu, proměníte prvek na komponentu Loop, kterou lze sdílet zkopírováním. Podpora v nástrojích od Microsoftu se postupně rozšiřuje. Měly by je podporovat Teams, Outlook (zřejmě ten starý), Whiteboard a v blízké době webový Word. Úlohy se synchronizují s Plannerem a To Do.

Loop je dispozici jako webová aplikace, najdete ho také na mobilech s Androidem a iOS. Mobilní klienty ale zatím osobní účty nepodporují, změnit se to má brzy.

