Microsoft konečně sjednotí OneNote pro počítače. Na výsledek si však ještě počkáme

„Poznámkové schizma“, které teď vládne v Microsoftu, by do roka mělo skončit. Firma včera oznámila, že klasický OneNote coby součást MS Office a moderní OneNote pro Windows 10 spojí do jedné aplikace.

Ta nabídne nový vzhled zapadající do konceptu chystané aktualizace Office a také nové funkce související mj. s lepší podporou stylusů. Podle všeho nás v následujících 12 měsících čeká několik aktualizací, takže změny budou postupné.

Zatím máme jen střípky informací:

V galerii jsou dva obrázky (v nízkém rozlišení), jak by měl nový OneNote vypadat. Jde o koncept, výsledek může být jiný.

Nová aplikace bude nástupcem té z balíku MS Office, verze UWP pro Windows 10 skončí. Microsoft uživatele včas upozorní na budoucí přechod.

Všechny poznámkové bloky z obou současných aplikací se přenesou do té nové.

OneNote pro Windows 10 je dnes funkčně dál než aplikace z MS Office, ale ne všechny její funkce zamíří do nové aplikace. Jen ty, které lidé nejvíce používají.

Původním dvěma aplikacím skončí podpora v roce 2025, do té doby je zřejmě bude možné bez problémů používat.

OneNote zůstane pro všechny zdarma.

Firma zatím neoznámila žádné změny pro OneNote na macOS, iOS, Android ani webovou verzi.

Sledujte Týden Živě o tom, v čem zapisujeme poznámky: