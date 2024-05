Microsoft kašle na klima a svůj zelený plán, radši bude vydělávat na AI

Před čtyřmi roky Microsoft oznámil, že chce být uhlíkově negativní do roku 2030. Do roku 2050 pak chce z atmosféry odebrat objem oxidu uhličitého ekvivalentní tomu, co od roku 1975 vyprodukoval. Podle nejnovějšího reportu o udržitelnosti to ale bude výzva, protože během fiskálního roku 2023 jeho uhlíkové emise vzrostly o 29,1 % ve srovnání s rokem 2020. Upozornil na to Bloomberg.

Pokud chce být podnik uhlíkově negativní, musí být jeho emise každoročně záporné, tj. reálně se bude podílet na snížení podílu oxidu uhličitého z atmosféry. Aktuálně je mj. ukládá pod zem. Microsoft investuje do obnovitelných zdrojů, daří se mu mírně snižovat objem spotřebovaných fosilních paliv, které ovšem tvoří zlomek spotřebované energie.

Technologický kolos konzumuje spoustu elektřiny a každý rok je to víc, nakupuje nicméně zelenou elektřinu. Ve fiskálním roce 2020 firma spotřebovala 10,8 TWh, o rok později 13,6 TWh, následně 18,2 TWh a ve fiskálním roce 2023 dokonce 23,6 TWh zelené elektřiny. Emise vyprodukované přímo ve firmě se snížily o 6,3 % oproti roku 2020.



Scope 3 zahrnuje emise CO 2 vyprodukované nepřímo.

Rok 2030 se blíží, Microsoft se od stanoveného cíle vzdaluje

Proč je ale celková bilance podniku v rozporu se stanovenými cíli? Rychle rostoucí emise oxidu uhličitého vznikají nepřímo. Za nárůst totiž primárně může výstavba datacenter a výroba hardwaru, který pak v těchto datacentrech běží. Aby byla uhlíkově negativní, musí firma jednak dramaticky snížit vypouštěné emise oxidu uhličitého, jednak významně pokročit v odstraňování plynu z atmosféry. Momentálně se podle reportu Microsoftu nedaří ani jedno.

Brad Smith, prezident společnosti a místopředseda představenstva, v rozhovoru pro Bloomberg tvrdí, že plán udržitelnosti narušuje rozvoj umělé inteligence. AI je totiž velice náročná na hardware (který pak navíc spotřebuje spoustu elektřiny). Podle Smitha jsou i s ohledem na interní projekci dalšího rozvoje AI původní cíle oproti roku 2020 vzdálené až pětkrát.

Roste spotřeba existujících datacenter, stavba nových se neobejde mj. bez betonu, který je značně neekologický. Do výstavby datacenter Microsoft investuje přes 50 miliard dolarů v období od července 2023 do letošního června. V dalším roce to bude ještě víc. Smith otevřeně říká, že firma obrátit nehodlá. Podle jeho názoru rozvoj AI lidstvu přinese dost dobrého, aby to vyvážilo její negativní dopad na životní prostředí. Rozvoj AI by měl dokonce akcelerovat.



Interní spotřeba energie vypadá povzbudivě,

drtivou většinu emisí ale Microsoft vyprodukuje nepřímo

Více než 10 tisíc zaměstnanců a zaměstnankyň Microsoftu ale žádá, aby firma raději svůj dopad na globální oteplování omezila. Microsoft v tom není sám. Výpočetně a energeticky náročnou AI rozvíjejí spousta dalších firem včetně Googlu, Mety nebo Amazonu. Chtějí hledat cesty, jak stavět ekologičtěji, momentálně ale Redmondští na cestě ke splnění vize pro rok 2030 nejsou.

Klima planety se rychle zhoršuje. Po rekordním roce 2023 máme za sebe další rekordně teplé měsíce. Vědci a vědkyně se shodují, že změnu klimatu způsobuje člověk. Na oteplování se podílí skleníkové plyny, nejvýznamněji pak oxid uhličitý, přičemž produkce je nerovnoměrná. Pouhých 57 firem zodpovídá za 80 % emisí CO 2 . V důsledku globálního oteplování se některé části planety stanou neobyvatelné, což způsobí mj. velkou migraci.

Zdroje: Microsoft CSR via Bloomberg