Microsoft k nabídce Start přišil první widget. Ukáže vám informace z telefonu

Propojení s telefonem je aplikace, která patří k těm příjemným inovacím ve Windows v posledních letech. Aniž byste museli vzít mobil do ruky, vidíte základní informace, čtete a píšete SMS nebo dokonce telefonujete z počítače. Smartphony od Samsungu navíc podporují zrcadlení obrazovky. Propojení s telefonem brzy budeme mít více po ruce, protože nastupuje do nabídky Start ve Windows 11.

Před pár týdny jsme neoficiálně zaslechli, že by se widgety mohly do Startu podívat. Respektive vedle něj, protože Microsoft to celé vymyslel tak, že doplňkový obsah se obrazí v plovoucím panelu hned vedle Startu. Widgety koncepčně zaskakují za někdejší aktivní dlaždice.

Redmondští se s prvním widgetem vytasili sami. Do postranního panelu přidávají informace o stavu telefonu včetně nabití, dále v něm najdete poslední zmeškané události a zkratky vedoucí k srdcovým funkcím v aplikaci. Vypadá to, že ovládání přehrávání multimédií zůstane přímo v aplikaci Propojení s telefonem.



Widget najdete vedle nabídky Start, nabídne základní informace z mobilu

První vydání widgetu Redmondští řízeně uvolňují v kanále Beta v programu Windows Insider. Mít musíte Windows 11 build 22635.3790 a Propojení s telefonem 1.24052.124.0 nebo novější. K počátečním omezením patří nemožnost používat widget, pokud jste si s počítačem propojili iPhone. Podpora iOS se teprve chystá, konkrétnější Microsoft není.

Zdroje: Windows Insider Blog