Microsoft ještě víc zezelená. Do třinácti let sníží emise CO2 na čtvrtinu

USA jako jediná země na světě odmítla pařížskou dohodu, která má omezit emise skleníkových plynů. To ale neznamená, že se s jejími závěry nemohou ztotožnit třeba americké firmy. Jednou z nich je Microsoft, který oznámil, že do roku 2030 sníží emise produkovaného oxidu uhličitého o 75 %.

Není to první iniciativa Microsoftu v této oblasti. Ke snižování CO 2 se přihlásil už v roce 2009 a za čtyři roky dosáhl stavu, kdy za sebou zanechává „nulovou stopu“ (carbon neutrality). V takovém případě je cílem odebrat z atmosféry stejné množství oxidu uhličitého, jaké do ní firma posílá. Provádí se to vysazováním stromů, účastí na různých projektech snižující obsah CO 2 , nebo jejich financováním.

Do roku 2030 chce Microsoft ušetřit dalších 10 milionů tun oxidu uhličitého, které by jeho aktivity i za současného sníženého stavu vypustily do atmosféry. Jde na to snižováním spotřeby energie ve svých datacentrech nebo využíváním energie z obnovitelných zdrojů. Ale také iniciativami typu Umělá inteligence pro Zemi.