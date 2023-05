Microsoft je třeba rozdělit. Před 25 lety odstartoval spor, který měl rozbít monopol Windows a IE

Přesně před 25 lety, 18. května 1998, se proti Microsoftu spikla skoro polovina USA. Dvacet amerických států a ministerstvo spravedlnosti společně zažalovaly redmondskou společnost kvůli monopolním praktikám na trhu s počítači. Spor se táhl dlouhé tři roky, Microsoft se mohl nadechnout ale až po dalších šesti letech. Hrozilo mu, že jej rozdělí na dvě firmy. A když už myslel, že má pokoj, podobný cirkus musel absolvovat i v Evropě. V polovině 90. let byl Microsoft silnější než kdy dřív i potom. Žádná jiná firma v oboru neměla tak výsadní pozici. Vrcholem techniky byly osobní počítače a na 95 % z nich běžely Windows. Přišly revoluční Windows 95, z jejichž dědictví čerpáme dodnes. Všude na ně byly reklamy, „zaprodali“ se jim i Chandler a Rachel z Přátel. Zvětšit video Začal se komercializovat internet a růst jeho dodnes nejpopulárnější služba – World Wide Web. Jedinou kaňkou na pověsti Microsoftu coby softwarové jedničky bylo to, že s webem trochu zaspal. Dominantním prohlížečem té doby byl Netscape Navigator, v Redmondu jen dotahovali. První Internet Explorer vyšel v létě 1995 jako součást placeného balíčku Plus pro Windows 95. Druhá verze dorazila o půl roku později a vyšla už i pro Windows NT, Windows 3.1 nebo Mac OS 7. Pořád šlo o program, který se musel instalovat zvlášť. A uživatelé neměli důvod sahat zrovna po něm, když byl horší než konkurence. Nejhorší reklamy, kterými Microsoft lákal na nové Windows A tak začala první prohlížečová válka, jejíž cílem bylo Netscape zničit. Windows 95 OSR2 a následně Windows 98 už měly Internet Explorer 4 v sobě tak důkladně zadrátovaný, že nešel ani odstranit, aniž by to rozbilo operační systém. Některé technologie jeho vykreslovacího jádra se totiž používaly i na ploše a dalších částech Windows. Rázem se prodávaly miliony počítačů, na jejichž plochách byla kromě Koše výrazná ikonka s Internetem. Proč by tedy lidé měli používat Netscape (který byl částečně placený), když mají něco funkčního a zdarma. Na dalším listu najdete čtyři hříchy, kterými se Microsoft provinil.

Čtyři neodpustitelné hříchy Jenže to Microsoftu nestačilo. Jak vyplývá z oné 25 let staré žaloby, proti Netscapu se pojistil i dalšími způsoby. Firma se snažila přesvědčit Netscape, aby vydával prohlížeč jen pro jiné platformy a „neštěpil“ trh na Windows.

Výrobci počítačů získali licenci na Windows jen pod podmínkou, že tam bude Internet Explorer. Jiné prohlížeče vysloveně nezakazoval, ale nesměly být výchozí či jinak zvýhodňované.

Microsoft podepisoval dohody s internetovými poskytovateli, kteří kromě instalací modemů lidem do počítačů měli dostat a nastavit Internet Explorer.

Začal tlačit na tvůrce webů, aby používali proprietární rozšíření, která fungovala jen v IE, nikoliv Netscapu nebo jiných (Opera, Mosaic…). Obžaloba šla do sporu s tím, že Microsoft musí do Windows 98 přidat i Netscape jako alternativu, aby si uživatelé mohli vybrat, který prohlížeč chtějí. Oba měly být odstranitelné. Microsoft zároveň nesměl mluvit výrobcům PC do toho, jaký software do počítačů instalují. Musel také skončit nátlak na poskytovatele internetu. IE 3 ve Windows 95 A tak začaly tři roky soudního handrkování plné zvláštních argumentů a zfalšovaných důkazů. Microsoft se bránil tím, že mu jen ostatní závidí úspěch a nikdo nikomu nebrání používat Netscape. V soudní síni tak ukazoval, že jeho instalace je směšně jednoduchá, na což ale obžaloba reagovala jinou nahrávkou, že to tak triviální není a dostat Netscape na prominentní místo jako Internet Explorer není otázkou pár kliků. Firma také zdůrazňovala, že Internet Explorer už není možné z Windows vyjmout, protože by to „rozbilo věci“. Na což zase přišla odpověď, že dříve byly operační systém a prohlížeč oddělené a fungovalo to. IE se navíc distribuoval i na jiné platformy, takže jej šlo izolovat jako zvláštní program. Před 15 lety skončil prohlížeč Netscape. V 90. letech zpopularizoval a formoval web V dubnu 2000 dospěl dohlížející soudce Jackson k závěru, že Microsoft je monopol a toto postavení zneužívá k tomu, aby z trhu vytlačil konkurenci jako Apple, Netscape, Sun nebo Lotus Software. A za další dva měsíce pak stanovil, že jedinou nápravou je, aby se Microsoft rozdělil na dvě společnosti. Jedna bude produkovat operační systém, druhá jiný software. Jak to s rozdělením dopadlo? Čtěte dále…