Microsoft Flight Simulator prý zvýší prodeje počítačového hardwaru o miliardy dolarů

Představení nové generace hry Flight Simulator od Microsoftu se setkalo s obrovským úspěchem a o novou realistickou úroveň létání po celém světě se zajímají i hráči, kteří leteckým simulátorům zrovna nefandí.

Podle analytické společnosti Jon Peddie Research tato hra doslova popožene prodeje počítačového hardwaru a příslušenství. Důvodem je, že hra je poměrně náročná na hardware - jak procesor, tak hlavně grafickou kartu a určitě si ji lépe užijete i na rychlém SSD. Instalace této hry ale už nyní zabere přibližně 150 GB a do budoucna lze čekat další významné přídavky, které hru budou udržovat při životě dalších spoustu let. JPR očekává, že se do tří let prodá přibližně 2,27 milionů kopií a s tím souvisí i odhady zesílení prodejů hardwaru.

Dle odhadů by Microsoft Flight Simulator měl v průběhu následujících tří let zajistit 2,6 miliardy dolarů navíc v prodejích jak zmíněných počítačových komponent, tak i všech možných příslušenství v podobě třeba monitorů, leteckých panelů, helem pro virtuální realitu a podobně.

Na tom určitě něco bude, protože už nyní se objevily zprávy o tom, že různé druhy leteckých joysticků jsou kvůli této hře zcela vyprodané.