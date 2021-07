Microsoft Flight Simulator přinese létající nemocnici, v příštím roce pak přibudou vrtulníky

Jak napovídá název, Microsoft Flight Simulator je primárně o létání, nicméně aktuální verze je omezená pouze na létání v letadlech. To by se mělo změnit v příštím roce, kdy do hry přibudou vrtulníky. Potvrdili to vývojáři z Asobo Studio v poslední aktualizaci zveřejněné na webových stránkách Flight Simulatoru.

Velká část článku se soustředí na nově uzavřené partnerství se společností Orbis International, která hráčům ve hře umožní prohlídku „létající oční nemocnice“ (Orbis Flying Eye Hospital). Tato možnost bude k dispozici od 27. července jako bezplatné rozšíření.

Vrtulníky v MSFS

Pod tímto oznámením zveřejnilo studio Asobo plány vývoje od června do září. Jeho součástí je snímek, zobrazující návrhy uživatelů, které byly shromážděny z diskuzních fór Flight Simulatoru. Na prvním místě tohoto seznamu je s neuvěřitelnými 1 506 hlasy od hráčské základny návrh s názvem „Vrtulníky jsou nutností“.

Snímek odhaluje, že vrtulníky jsou pro Microsoft Flight Simulator skutečně plánovány, ale špatnou zprávou je, že se objeví až v roce 2022. Vzhledem k tomu, že podpora je teprve ve fázi plánování, bude pravděpodobně trvat ještě nějakou dobu, než o nich uslyšíme více, ale je příjemné vědět, že se chystají.

Mezi další funkce, které odhalil seznam „nejžádanějších přání“, patří funkce více obrazovek (plánovaná na přelom roků 2021 a 2022), opakované přehrávání (2021) nebo přidání vlaků ovládaných umělou inteligencí (ty však dorazí až v roce 2023).

Novinky na obzoru

Na seznamu se objevilo i dalších 47 požadavků hráčů, z nichž na některých se již pracuje, zatímco jiné jsou teprve zvažovány. Vrtulníky by nesporně byly pro Microsoft Flight Simulator velkým přínosem, stejně jako vojenská letadla, kterých se dočkáme v listopadu.

Dalším velkým okamžikem Microsoft Flight Simulatoru plánovaným na nejbližší dobu bude 27. července jeho vydání na herní konzole Xbox Series X/S. Ve stejný den přijde také aktualizace s významným zvýšením výkonu díky optimalizaci práce s procesorem.