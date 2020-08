Microsoft Flight Simulator: Podívejte se na akrobatický průlet nad Prahou

Microsoft v týdnu představil svůj dlouho očekávaný Flight Simulator a YouTube se už plní prvními ukázkami od herní komunity. Najdete tam přelety nad hromadou slavných měst a RobinPM100 se zalétl podívat i nad Prahu, kde v malém letounu prováděl drobnou akrobacii nad Vltavou.

Z videa je patrné, jak si v Microsoftu dali záležet na detailech, odlesku vodní hladiny a také modelech budov, které už připomínají 3D pohled třeba z Mapy.cz nebo Mapy Google. Když se zároveň podíváte na mosty, na některých tu a tam projede auto.

Letecký simulátor potřebuje k plnému zážitku špičkové herní železo a více než 100 GB volného místa, byla by to tedy zajímavá příležitost pro Nvidii a její streamovací herní platformu GeForce Now. Nelze než doufat, že se obě společnosti domluví, Flight Simulator se tam skutečně objeví a průlet nad Prahou si budeme moci užít i na běžném laptopu.