Microsoft Edge vám zdarma přeloží celé PDF. Překladač bude podporovat přes 70 jazyků

Další část jazykových bariér padne. Edge bude překládat dokumenty ve formátu PDF do jiných jazyků. Je to jedna z mnoha novinek oznámených během pondělního zahájení konference Build 2025, které se v naprosté většině týkají umělé inteligence. Překládání redmondští jako AI funkci neprodávají.

Překladač sám o sobě není novým konceptem. Jsme ale zvyklí spíše na to, že do něj kopírujeme části textů. Některé služby vám přeloží i celé dokumenty, zdarma to jde ale jen omezeně. Třeba Deepl po přihlášení akceptuje nejvýše tři dokumenty měsíčně.

Čtečka v Edgi bude zajímavá tím, že vám bezplatně přeloží celé PDF a podporovat bude přes 70 jazyků. Neměl by se tudíž ztratit kontext, jako se to může stát v případě, že do překladače vložíte jen část z dokumentu. Edge je výchozí čtečka formátu ve Windows, takže uživatelská základna bude mít funkci na dosah. Nebude potřeba nikam nic manuálně nahrávat.

Takhle překládání vypadá v praxi:

Překlad vyvoláte tlačítkem v adresním řádku. Momentálně ho nabízí Edge 138 v kanále Canary. Stabilní větev prohlížeče se dočká hned v červnu. Což zřejmě znamená, že překládání přeskočí do verze 137. Nový Edge totiž vychází každý měsíc a momentálně máme k dispozici verzi 136.

Microsoft k vydání nic bližšího neříká, v posledních letech se však uchyluje k řízené distribuci. Je možné, že ji použije také v tomto případě. Překládání by se tudíž mohlo uvolňovat i týdny nebo měsíce. O použité technologii a způsobu překládání momentálně nic bližšího nevíme. Na překladači redmondští pracují minimálně od září.