Microsoft Edge slídí v ostatních prohlížečích, aniž by mu to uživatel dovolil

Nový Edge se již automaticky instaluje do počítačů s Windows 10, ale neobešlo se to bez problémů. V některých případech aktualizace citelně zpomalila počítač. Kromě toho si mohou všichni uživatelé všimnout zvláštního chování, že Edge při prvním spuštění automaticky získá data z ostatních prohlížečů, aniž by mu to uživatel dovolil. Není to však chyba, nýbrž záměr.

Magazín Windows Central získal od mluvčího MIcrosoftu odpověď, podle které jde o zamýšlenou funkci. „Věříme, že data z prohlížečů patří zákazníkům a ti mají právo rozhodnout, jak s nimi naložit. Microsoft Edge stejně jako ostatní prohlížeče nabízí uživatelům možnost importovat data během úvodního nastavení.“

To je i není pravda. Ostatní prohlížeče skutečně nabídnou import, ale uživatele se nejdříve zeptají, jestli o něj má zájem. Edge si rovnou sáhne do vedle nainstalovaného Chromu nebo Firefoxu a data rovnou importuje. Je to vidět hned po prvním spuštění, kdy se v Edgi objeví oblíbené záložky. Uživatel může import zrušit až zpětně, tím se uložená data zase smažou. Není možné import dopředu zakázat, a pokud uživatel násilně ukončí proces s Edgem během prvotního spuštění, tak importovaná data rovnou zůstanou uložená.

Edge se takto chová ve Windows i macOS, a to minimálně od první stabilní verze vydané v letos v lednu. Standardně sáhne do posledního použitého profilu a získá z něj vše. Ruční úpravou je pak možné vybrat konkrétní profil prohlížeče a také jednotlivé položky: záložky, historii, hesla, platební údaje, cookies atd. Na macOS mu ale systém zabrání v importu hesel a cookies, dokud nezadá heslo klíčenky.