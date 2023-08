Microsoft Edge chce vyfotit každou stránku, kterou navštívíte. Má k tomu legitimní důvod

Kdyby vám někdo řekl, že si prohlížeč bude fotit každou stránku, na kterou vkročíte, patrně vás instinkty vybudí k zamyšlení a zhodnocení situace. Na druhou stranu prohlížeče běžně od pravěku ukládají do paměti historii všech navštívených stránek. Tak proč chce Edge ukládat i obrázky? Nové funkce v prohlížeči si všiml Neowin.

Nenajdete ji ve stabilním Edgi, nýbrž v testovacích sestaveních verze 117 v kanále Dev a Canary. Standardně ani není zapnutá. Aspoň v naší čisté instalaci tomu tak bylo. Nelze vyloučit, ale ani potvrdit, že během testování bude funkce v některých instalacích standardně zapnutá.

Na tom ale tolik nesejde, podstatné je jádro věci. Microsoft v popisku funkce (Nastavení | Ochrana osobních údajů, vyhledávání a služby) jasně píše, že bude pořizovat a ukládat snímky obrazovky navštívených stránek. Vrátíte se díky nim rychle na požadovaný web, dodává. To je už mlhavější popis, ze které důsledky nejsou zcela zřejmé.



Nová funkce v testovacích sestavení Edge

Nenarazil jsem na podrobnější vysvětlení, takže se můžeme jen dohadovat, co přesně to znamená. Neowin píše o tom, že funkce slouží k prohlížení bez připojení. Tohle moje experimenty nepotvrdily, bez připojení se weby z historie nezobrazí. Možná by uložené obrázky mohly být použity k okamžitému zobrazení stránky, než se znovu celá načte, abyste hned viděli obsah, byť na krátko nebude interaktivní. (Za předpokladu, že by tohle vůbec bylo rychlejší než znovunačtení stránky.)

Pokud Microsoft sám detaily neosvětlí, můžeme jen spekulovat. Podstatné je, že se zatím bavíme o testovacích verzích Edge a že funkce standardně zapnutá není. Kdykoli se můžete sami přesvědčit, že zůstává vypnutá.



Bez připojení se nám stránky z historie ani se zapnutým ukládáním nezobrazují

Další věc je, že mnoho podezřele vypadajících funkcí je legitimních. Edge specificky nabízí odesílání obrázků do Microsoftu. Děje se to ale jen v případě, že chcete, aby upravoval obrázky k lepšímu. Zostří je, zvýší kontrast, zlepší nasvícení apod. V tom případě je obrázek šifrované odeslán na server, kde se zpracuje a pošle zpátky. Neukládá se žádný uživatelský identifikátor a po sedmi dnech se soubor smaže.

V případě vyfocených webů Microsoft nic o odesílání dat nepíše. Snímky tak patrně zůstávají uložené v počítači a jen pro vaši potřebu. Je otázka, nakolik je ukládání obrázků horší než ukládání celé historie ve smyslu navštívených adres a názvů stránek, cookies, stažených souborů, hesel, platebních údajů apod.



Pokud nechcete, aby o vás Microsoft všechno věděl,

raději neschvalujte, že s ním chce sdíle historii a další informace

To ať si každý vyhodnotí sám, ale faktem je, že prohlížeče toho o nás ví spoustu a výměnou za to nám zlepšují komfort, protože nemusíme pokaždé znovu psát celou adresu, přihlašovat se, vyplňovat hesla atd.

Pokud si chcete chránit soukromí, větší pozornost věnujte podsekci Přizpůsobení & reklamy na výše zmíněné stránce v nastavení Edge. Pokud jste prohlížeč aspoň jednou spustili, Microsoft vás vyzval k tomu, že mu můžete posílat historii, oblíbené položky aj. Data slouží ke zlepšování uživatelského zážitku v Edgi, což může znamenat navrhování funkcí, ale také třeba doporučování článků.

Obecně platí, že pokud chcete chránit soukromí, v první řadě byste neměli používat prohlížeč od firmy, která současně provozuje reklamní byznys. Microsoft nabízí řadu služeb a jsou do určité míry vzájemně prorostlé. Na reklamách vydělává a chce vydělávat víc. Vybrat si můžete z mnoha nezávislých prohlížečů jako Firefox, Brave nebo Vivaldi.

