Edge 96 přímo zobrazí dokumenty z Office nebo vyřeší rovnice a další matematické úlohy

Některé škodlivé weby spoléhají na to, že napíšete chybně adresu známé služby. Edge vás na tyto weby, které jste navštívili kvůli překlepu, upozorní . To je ke hlavním novinkám, kterou jsou pro nás zajímavé, všechno. Edge 96 obsahuje i řadu lákadel pro podniková prostředí. Kompletní seznam změn najdete na webu Microsoft Docs .

Lokálně uložené soubory prohlížeči nepředhodíte. Pro zobrazení používá jednoduchý prohlížeč z webové varianty Office, tj. soubory se fakticky otevírají ve webové službě. Kdyby vám tohle chování nevyhovovalo, novou funkci úplně vypnete a dokumenty se budou vždycky rovnou stahovat do vybrané složky. Microsoft uvádí, že změna nemá vliv na prohlížení souborů ve OneDrivu a webových Office.

Stává se více a více čtečkou pro práci s newebovými dokumenty. Edge už totiž zobrazí i dokumenty z Microsoft Office . Konkrétní typy výrobce neuvádí. Podařilo se mi v prohlížeči otevřít wordovské dokumenty s příponami DOCX i starší DOC . Obdobně by měly jít otevřít tabulky a prezentace z Excelu a PowerPointu.

Zvýrazňování dokumentů ve formátu PDF naráželo na limity, které Edge 96 překonává tím, že do výbavy přidává zvýrazňovač pro volné použití . Nesvazuje vás už tedy tím, že by dovedl barevně označit pouze text. Čerstvé vydání prohlížeče dále umožňuje přímé spouštění progresivních webových aplikací pomocí příslušných protokolů .

Edge 95

Původní článek z 23. 10. 2021

Používáte-li prohlížeč Edge pro procházení dokumentů ve formátu PDF, mohlo by vás zaujmout poslední vydání prohlížeče od Microsoftu. Pamatuje si totiž, na jakém místě jste s prohlížením minule skončili, takže můžete plynule navázat. Funkci lze vypnout. Distribuci Edge 95 Redmondští zahájili během čtvrtka.

Přímo do těl dokumentů v PDF navíc vložíte textové poznámky. Zlepšen byl i uživatelský zážitek při stahování souborů v progresivních webových aplikacích nebo programech využívajících WebView. Z nich by mělo být možné také přetahovat soubory rovnou na plochu a do jiných složek. Předchozí věta se však vztahuje k blíže neurčené budoucnosti.

Nabídky jsou ve Windows 11 průsvitné

Na první pohled si všimnete lepší integrace s Windows 11 v oblasti designu – kontextové nabídky jsou průhledné, oknům se zakulatily rohy. Kolekce umožní tvořit citace článků, jen to zřejmě nebude hned. (Microsoft se dostává do podobně divné sféry jako Google, tj. jako novinky prezentuje funkce, jimiž prohlížeč zatím nedisponuje.) Nevíme, podle jaké normy budou citace tvořeny.

Úsporný režim a snazší registrace

Abyste vydrželi déle při práci na akumulátor, přepne se prohlížeč do úspornějšího režimu. Připomíná to dřívější nápad Opery, kdy po odpojení síťového kabelu, omezí některé funkce. Do úsporného režimu Edge přejde až ve chvíli, kdy bude akumulátor již značně vybitý a Windows aktivuje systémový úsporný režim.

Můžete ale také zvolit, aby se režim aktivoval hned při odpojení počítače od elektrické sítě. Režim může být dále aktivní neustále, případně jej můžete zcela vypnout a zapomenout, že existuje. Pokud ho zatím v prohlížeči nevidíte, vyčkejte, distribuce této funkce je řízená.

Všimněte si také zakulacených rohů okna

U vybraných stránek Edge nabízí automatizovanou registraci uživatelských účtů. Jen nevíme přesně, jakých webů se to týká. V kostce jde o to, že prohlížeč automaticky vyplní pole formuláře – vygeneruje i heslo. Přihlašovací údaje pak samozřejmě uloží.

Podobně vás prohlížeč při změně hesla přenese přímo na stránku, kde tak učiníte. Ovšem jen u vybraných webů Připomínám, že Edge po vzoru Chromu zkrátil vývojový cyklus na čtyři týdny.

