Microsoft Edge 93 přidává skupiny karet. Pomůžou s desítkami otevřených webů

Microsoft na konci minulého týdne vydal Edge 93 pro Windows a macOS. Přidává několik novinek usnadňující život firemním administrátorům, avšak hlavním tahákem pro běžné uživatele jsou skupiny karet.

Po vzoru jiných prohlížečů si můžete snadno udělat pořádek v desítkách otevřených karet, ty lze seskupit do jednoho štosu, který pojmenujete a označíte barvou. Skupinu pak můžete sbalit, abyste v liště udělali trochu místa jiným kartám.

Funguje to tak, že kliknete pravým tlačítkem na ouško karty a z kontextové nabídky vyberete Přidat kartu do skupiny. Najednou můžete do skupiny přidat i více karet, stačí je označit Shiftem (podobně jako text se označí všechny od jednoho místa k druhému) nebo si je jednotlivě vyberete pomocí držení tlačítka Ctrl a klikání.

Celou skupinu můžete tak najednou uložit do kolekcí, poslat do jiného okna (funguje i ruční přetažení) nebo karty uvnitř zavřít. Vivaldi sice má seskupování ještě promyšlenější, ale Edge to rovněž zvládá dobře.

Druhou viditelnou novinkou je to, že pokud používáte vertikální karty (Ctrl+Shift+,), můžete kliknout do záhlaví okna pravým tlačítkem a zvolit Skrýt záhlaví. Rám s názvem stránky se schová, takže můžete mít ještě více místa na výšku.

Edge 93 si měl podle původního plánu také pamatovat pozici dříve otevřených PDF, ale v seznamu změn tato funkce nakonec chybí a reálně opravdu nefunguje. Slibovaná podpora PIP u videa zase dorazila jen na macOS, ale ve Windows ji nenajdete.

