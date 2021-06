Microsoft dostane Android do Windows 11 skrze jeho integrovaný Linux WSL

Ve Windows 11 budete moci ze Storu instalovat aplikace pro Android. To už víme. Jak to ale bude přesně fungovat po technické stránce? Několik detailů přinesl přímo Microsoft v pozdější přednášce pro vývojáře.

Windows 10 se naučily spouštět linuxový terminál a dnes už zvládnou nastartovat i linuxové grafické aplikace. V nitru operačního systému lze totiž aktivovat linuxové jádro, které se pak se zbytkem počítače a Windows domluví skrze virtualizační vrstvu Hyper-V.

V případě Androidu bude fungovat něco podobného, protože i tento mobilní operační systém používá v nitru linuxové jádro. V podstatě se tedy bude jednat o nadstavbu pro současný Windows Subsystem for Linux (WSL) jménem Windows Subsystem for Android (WSA).



Linuxová grafická aplikace (Gimp) nainstalovaná v Ubuntu na Windows 10 skrze vrstvu WSL2. S aplikacemi pro Android to bude podobné.

WSA využije podobných principů, jako když si dnes na Windows 10 nainstalujete ze Storu Ubuntu a v něm pak třeba Gimp, který konečně spustíte. Nebude to Gimp pro Windows, bude se spouštět skutečně z Linuxu, zároveň ale bude mít svého zástupce v nabídce Start a na hlavním panelu bude označený ikonkou tučňáka (maskot Linuxu)

V případě Androidu se nicméně oproti Linuxu ve Windows nabízí ještě jedna principiální emulační překážka. Zatímco drtivá většina operačních systémů Windows běží na procesorech x86, takže používají pro běh WSL aplikací jádro Linuxu přeložené taktéž pro x86, drtivá většina operačních systémů Android běží na armové architektuře.

O technickém pozadí Androidu na Windows 11 v přednášce pro vývojáře:

21:24 – Začátek povídání o Androidu

A právě tady má do hry vstupovat i ona Intel Bridge Technology, která by se měla postarat o co nejrychlejší překlad kódu mezi oběma architekturami. Z toho důvodu by mohly být aplikace Androidu na Windows 11 svižnější u laptopů, které budou mít armový čipset. Potřeba překladu tam totiž odpadá.