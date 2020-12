Microsoft dokončil Windows 10X. Nový operační systém představí na jaře

Operační systém Windows 10X se dostal do fáze RTM, je tedy ve finální podobě připravené k distribuci. Přesto se ale s novým systémem ještě pár měsíců jen tak běžně nesetkáme. Jeho nasazení přijde až s novými počítači, a to nejdříve na jaře příštího roku.

Systém Windows 10X byl původně vyvíjen jako „odnož“ běžných Windows uzpůsobena provozu na zařízeních se dvěma displeji a procesory architektury ARM. Jeho premiéra měla být spojena s uvedením dvoudisplejového komunikátoru Surface Neo. Nakonec ale došlo k přehodnocení a jeho hlavní účel je právě běh na procesorech ARM.

Windows 10X se proto objeví i na klasických noteboocích a jiných počítačích, bude plnit účel základní verze systému Windows, která poběží téměř na čemkoli. Bude ale omezená, do systému totiž nainstalujete pouze moderní aplikace UWP (kterých je minimum) a PWA, což jsou de facto webové stránky v samostatném okně.

Něco takového už tu jednou bylo – Windows RT. A byl to propadák. Microsoft to přesto zkouší znovu a motivací mu budiž zřejmě vzrůstající obliba operačního systému Chrome OS od Googlu. Windows 10X budou mít podobná omezení, ale poběží na jádru Windows 10 a také uživatelské prostředí bude z klasických desítek vycházet.



Windows 10X měly původně sloužit hlavně pro dvoudisplejová zařízení



I v emulátoru pro vývojáře se počítalo s podporou dvou displejů

Microsoft přislíbil, že ve Windows 10X spustíte i klasické 32bitové aplikace pro procesory x86. Jenže to zpočátku nebude možné. Podpora sice zůstává přislíbena, ale přijde až později. Ve stínu toho, co nyní předvádí Apple se svým macOS na procesorech M1 je to až tragikomické.

Dlouhodobé plány Microsoftu ohledně vývoje Windows 10 a obzvlášť Windows 10X, už nejde brát příliš vážně. V minulosti se několikrát měnily a vývoj je nepředvídatelný. Aktuálně je v plánu vydat první zařízení s Windows 10X příští rok na jaře, což už je tak blízko, že by se to mělo splnit. Zařízení Surface Neo a podpora x86 aplikací ve Windows 10X by měla přijít v průběhu roku 2022, ale to už bereme s daleko větší rezervou.

Zdroje: Bleeping Computer, Windows Central