Microsoft dokončil svůj „CCleaner“. Je to nástroj, který z Windows zbytečně dělá pitomce

V roce 2022 vyšlo najevo, že Microsoft pracuje na vlastním čistícím nástroji pro Windows. Takový CCleaner, ale přímo od výrobce operačního systému. Tehdy šlo o betaverzi a vynořila se v Číně. Vývoj PC Manageru neskončil, naopak je oficiálně hotový a najdete ho v Microsoft Storu.

Oficiálně je kompatibilní s Windows 10 (od verze 1809) a Windows 11. Na dostupnost nástroje upozornil web Windows Latest. Nenabízí sám o sobě mnoho nového, spíše jen sdružuje již dostupné funkce, respektive z části duplikuje funkcionalitu samotných Windows. Tohle slibuje oficiální popis:

Posílení počítače. Vyčistěte systém, uvolněte místo, posilte výkon svého počítače.

Správa úložišť. Proveďte jarní čištění a spravujte velké soubory.

Antivirový sken. Použijte antivirové jádro Microsoft Defenderu k identifikaci neznámých rizik, zajistíte tak svému počítači bezpečnost.

Kontrola zdraví. Rychle najděte a napravte problémy. Jedním klepnutím provedete sken a vyčištění hrozeb.

Soubor nástrojů. Buďte chytřejší a efektivnější, lépe porozumějte svým potřebám.

Produkt je k dispozici v čínštině a angličtině. Z toho můžeme odvodit, že nástroje se soustředí jen na vybrané trhy, tedy na USA a Čínu. Když se o instalaci v našem regionu pokusíte, odkaz najdete na oficiální stránce, Store vám instalaci neumožní. Instalace se mi podařila v Sandboxu.

O důvodech vzniku PC Manageru se můžeme jen dohadovat, ale proč se mu radši vyhnout a proč podrývá samotná Windows, jsme si před zmíněným rokem a půl vysvětlili. Poukázal jsem na to, že Windows se samy umí čistit a udržovat. Příslib magického zrychlení počítače zavání šmejdskými praktikami mnoha nástrojů pro Windows. (Microsoft si za svůj nástroj aspoň nic neúčtuje.)



Nástroj je dostupný minimálně v Číně a USA. V Česku zjevně ne

Je to přinejmenším zavádějící tvrzení. Čištění operační paměti je nesmyslné a časté mazání dočasných souborů může být kontraproduktivní. Microsoft vydáním čističe vysílá zprávu, že Windows jsou špatně udělaný kus softwaru, který se bez dodatečných nástrojů moc neobejde.

Což je zjevný nesmysl. Ve Windows je jistě co zlepšovat, případná zlepšení by ale výrobce měl integrovat do systému a ne vydávat samostatné nástroje, které budou uživatelkám a uživatelům vysílat špatnou zprávu.

Neznamená to, že ve správných rukách nemůže PC Manager posloužit k dobrým účelům. Vesměs ale stejně nabízí to, co ve Windows už dávno máte. Mezi obsaženými mininástroji prý nechybí kalkulačka, nahrávání zvuku, focení obrazovky, překladač nebo převaděč měn. V PC Manageru jsem je nenašel, ale to bude nejspíš dané nepodporovaným regionem.

Podstatné je, že se potvrzuje moje dříve vyjádřená obava z již zmíněného kontraproduktivního chování nástroje. Např. Neowin už poukázal na to, že nástroj v režimu hloubkového čištění odstraňuje obsah složky, již používá funkce Windows Prefetch. Má za úkol zrychlit spouštění aplikací a samotného systému od dob Ikspéček.



PC Manager už není betaverze a slibuje posílení výkonu počítače

Bez ohledu na to, jak dobře si Windows Prefetch počíná, respektive nakolik je přínosný na současných počítačích, není jakkoli pochopitelné, že nástroj od Microsoftu jde proti funkci, kterou tentýž výrobce integroval do svého operačního systému.

Vymazání dat Prefetche není škodlivé, ale Windows budou následně data znovu sbírat, což na počítač klade zvýšené nároky. Navíc programy nemusí startovat tak rychle. Tohle roky a roky opakují různí nezávislí moderátoři a poradci působící na oficiálním fóru podpory.

Funguje zde stejný princip jako v případě jiných typů mezipamětí, kde jsou dočasná data ukládána a vy z toho těžíte, protože software přistupuje k „hotovým souborům“. V případě webových prohlížečů se např. nemusí znovu stáhnout všechny součásti stránky. Permanentně prázdná mezipaměť není výhra.

Čínský software a emise

Současně Neowin v aplikaci zaznamenal odkazy na čínský software, který v mé instalaci opět vidět nebyl. Jeden edituje dokumenty ve formátu PDF, druhý doplňuje PowerPoint. Není bez zajímavosti, že výrobcem druhé aplikace je Microsoft Mobile Lianxin Internet Services.

Což zní jako podnik, v němž Microsoft spojil síly s čínskou firmou. Odkazy obsahují sledovací parametry, což znamená, že Microsoft má zájem sledovat výkonnost těchto odkazů. Nevíme, jestli z nich těží finančně.



Neowin objevil odkazy na čínský software

Perličku představuje vložené sdělení o tom, že v loňském roce se do ovzduší vypustilo o 4 195 tun CO₂ méně, než by bylo vypuštěno, kdyby počítače nástroj nepoužívaly. Jak k tomu číslu došel, není jasné. Kdyby počítače fungovaly efektivněji, mohly by nejspíše konzumovat méně elektřiny.

Ale jak jsme si už řekli, PC Manager svým čištěním spíše způsobí, že se budou muset počítače více snažit, aby zase Prefetch měl svoje data. Samotný proces čištění a čehokoli, co PC Manager dělá, nutně energii spotřebovává. Spočítat, jestli je horší, nebo naopak lepší, když stejný počítač necháte pracovat bez zásahů PC Manageru, je jistě relativně obtížné. Metodiku Microsoftu neznáme.

Mimochodem, PC Manager je ve Storu zařazený v kategorii Zabezpečení. Žádnou vlastní bezpečnostní funkci ovšem nepřináší.

Zdroje: Microsoft / Community | Neowin | Windows Latest